15:48
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Былтыр Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган

2025-жылы Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган. Бул тууралуу Суу чарбасы, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, отчеттук мезгилде өлкө боюнча айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө жана соода-логистикалык инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган 63 жаңы ишкана ишке киргизилген. Алардын катарына соода-логистикалык борборлор, дан азыктарын кайра иштетүүчү заводдор, мөмө-жемиш жана мөмө-жемиштерди кайра иштетүүчү заводдор, сүт азыктарын өндүрүүчү заводдор, эт өндүрүүчү заводдор, балык өндүрүүчү заводдор, жүн өндүрүүчү заводдор, өсүмдүк майын өндүрүүчү заводдор жана органикалык өндүрүш объектилери кирген. Жалпысынан 2707 жумуш орду түзүлгөн.

Өткөн жылдын январынан ноябрына чейин өлкөнүн жалпы өнөр жай өндүрүшүндөгү тамак-аш кайра иштетүүчү ишканалардын үлүшү 17,4 пайызга жеткен.

Айыл чарба ишканалары 94,2 миллиард сомдук азык-түлүк продукцияларын өндүрүшкөн.

2026-жылы 75 жаңы кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүү пландаштырылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357195/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Кыргызстандын экономикасынын реалдуу секторунун алдыңкы 10 ишканасы. Тизме
ЖК депутаты Бактыбек Сыдыков жаңы мамлекеттик ишканаларды түзбөөнү сунуштады
Алты айда «Кыргызаэронавигация» ишканасы 450 миллион сом киреше тапты
Мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын кирешеси 28,3 миллиард сомду түздү
Чүй облусунда лифт чыгаруучу биринчи ата мекендик ишкана ачылды
Улукбек Марипов Чүй облусунун бир катар өнөр-жай ишканаларын кыдырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт? Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?
Садыр Жапаров: &laquo;12&nbsp;жылдык билим берүүгө өтүү&nbsp;&mdash; мезгил талабы&raquo; Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
ИИМ тоодо эс&nbsp;алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти ИИМ тоодо эс алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти
7-январь, шаршемби
15:26
Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин сөөгү үйүндө табылды Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин...
15:14
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
14:57
Былтыр Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган
13:02
Автордук укук. 2025-жылы автордук укуктар 27 миллион сомдон ашты
12:10
Пайдалуу кеңеш: Кулактагы чуулдоо эмнеден пайда болот?