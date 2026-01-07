Былтыр Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган

2025-жылы Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган. Бул тууралуу Суу чарбасы, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, отчеттук мезгилде өлкө боюнча айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө жана соода-логистикалык инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган 63 жаңы ишкана ишке киргизилген. Алардын катарына соода-логистикалык борборлор, дан азыктарын кайра иштетүүчү заводдор, мөмө-жемиш жана мөмө-жемиштерди кайра иштетүүчү заводдор, сүт азыктарын өндүрүүчү заводдор, эт өндүрүүчү заводдор, балык өндүрүүчү заводдор, жүн өндүрүүчү заводдор, өсүмдүк майын өндүрүүчү заводдор жана органикалык өндүрүш объектилери кирген. Жалпысынан 2707 жумуш орду түзүлгөн.
Өткөн жылдын январынан ноябрына чейин өлкөнүн жалпы өнөр жай өндүрүшүндөгү тамак-аш кайра иштетүүчү ишканалардын үлүшү 17,4 пайызга жеткен.
Айыл чарба ишканалары 94,2 миллиард сомдук азык-түлүк продукцияларын өндүрүшкөн.
2026-жылы 75 жаңы кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүү пландаштырылууда.