Махабат Тажибек кызынын соту 7-апрелде уланат

Журналист Махабат Тажибек кызынын иши боюнча кийинки сот отуруму 7-апрелге белгиленди. Бул тууралуу адвокат Акынбек Ногоев билдирди.

Бүгүн сот журналистти эч жакка чыкпоо жөнүндөгү тил кат менен абактан бошотту. Анын сотко чейинки камактагы мөөнөтү жеңилдетилгенине карабастан, коргоочу тарап соттун башка айыптар боюнча чечимине нааразы.

«Биз ишти токтотуудан баш тартуу чечимине нааразыбыз. Сот биздин ишти толугу менен токтотуу өтүнүчүбүздү канааттандырган жок», — деп белгиледи адвокат.

Келечектеги пландар жөнүндө айтып жатып, ал 7-апрелге белгиленген кийинки сот отурумунда коргоо тарап бул этапта ишти токтотуу боюнча өтүнүчтөрдү бербей турганын түшүндүрдү. Соттук териштирүү иштин маңызы боюнча өтөт.
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Камчыбек Ташиев Айт намазына катышып, кайрылуу жасады
24.kg кыргызстандыктарды Орозо айт майрамы менен куттуктайт
Ош шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат
