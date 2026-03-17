Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат

Кыргызстанда 4 миң 478 адам гемодиализ алат. Бул тууралуу бүгүн, 17-мартта саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов Жогорку Кеңештин Эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин жыйынында билдирди.

Анын айтымында, мындай бейтаптардын саны жыл сайын өсүп жатат.

Республикада жалпысынан 54 мекеме гемодиализ кызматтарын көрсөтөт. Анын ичинде эки мамлекеттик, төрт мамлекеттик шартта-жеке өнөктөштүк жана 48 жеке борбор бар.

Аларга төмөнкүлөр кирет:

  • Бишкек шаарында 11 борбор бар;
  • Ысык-Көл облусунда — 5;
  • Жалал-Абад облусунда — 8;
  • Талас облусунда — 3;
  • Нарын облусунда — 3;
  • Ош облусунда — 6;
  • Баткен облусунда — 6;
  • Чүй облусунда — 6.

Гемодиализ толугу менен мамлекет тарабынан каржыланат. 2025-жылга карата республикалык бюджеттен бул максатка болжол менен 3,5 миллиард сом бөлүнгөн.

Мурда жума сайын 20 адам гемодиализ менен бөйрөктү алмаштыруу терапиясына өтүп жатканы кабарланган. Республикалык бюджеттин чыгымдары бир бейтапка жылына 936 миң сомду түзөт, ал эми бир диализ сеансы 6 миң 500 сомду түзөт.

Бөйрөктү трансплантациялоо үчүн операциядан кийинки бир жыл ичинде ар бир бейтапка иммуносупрессивдүү терапияны каржылоо 250 миң сомду түзөт. Ошондуктан, акысыз бөйрөк трансплантациялоо боюнча жоболор иштелип чыккан.

2018-жылдан бери Эне жана баланын ден соолугун коргоо боюнча улуттук борбор 81 операция жасаган, алардын 38и мамлекет тарабынан каржыланган.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат
Саламаттыкты сактоо министринин жаңы орун басары жааматка тааныштырылды
Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмү азайып, энелердин өлүмү көбөйгөн
Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиясы жок иштеген 263 жеке клиниканы жапты
Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министринин м.а. жамаатка тааныштырылды
Орусия Кыргызстанга биологиялык коопсуздукту чыңдоого жаңы лабораториялар берди
Ош шаарында 150 орундуу жаңы перинаталдык борбор курулат
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
Токмок шаарына жаңы жугуштуу оорулар бөлүмү курулат
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт? Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
14-мартка карата аба ырайы 14-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
17-март, шейшемби
15:24
Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат Кыргызстанда төрт миңден ашык адам гемодиализ алат
15:05
ӨКМ: Тоолуу жолдорго кар көчкү түшүү коркунучу бар
14:40
Бишкек мэриясы жылуулук качан өчүрүлөрүн түшүндүрдү
14:05
УКМК Стамбулда «Ислам мамлекети» эл аралык террордук уюмдун мүчөсүн кармап келди
13:41
Москва районунда киши өлтүрүүгө шектүү кармалды