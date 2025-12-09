15:18
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Кыргызча

Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиясы жок иштеген 263 жеке клиниканы жапты

Кыргыстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкө боюнча жеке медициналык жана фармацевтикалык уюмдарды кеңири масштабдуу текшерүүлөрдү жүргүздү.

Министрликтин маалыматына ылайык, текшерүүлөр республикадагы 541ден ашык медициналык уюмду камтыган.

Алардын 246сы, же жалпы санынын 45,5 пайызы, жарактуу лицензиясы жок иштеп жатканы аныкталган.

 Лицензиясы бар 295 субъекттин 110у лицензиялоо талаптарын бузгандыгы, анын ичинде:

  • лицензияда камтылбаган аймактарда медициналык кызмат көрсөткөндүгү;
  • тиешелүү сертификаттары жана атайын билими жок кызматкерлер;
  • медициналык даярдыгы жок адамдарды жумушка алгандыгы;
  • санитардык-эпидемиологиялык стандарттарды жана инфекцияны көзөмөлдөөнү сактабагандыгы;
  • шаймандарды тийиштүү түрдө стерилдебегендиги;
  • катталбаган дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды туура эмес сактагандыгы жана колдонгондугу аныкталган.

Көрүлгөн чаралар:

  • Мыйзам бузуулар үчүн жалпы суммасы 20 млн 740 миң сомдон ашык айып салынды;
  • 263 медициналык уюмдун иши токтотулду;
  • 246 мыйзамсыз иш жүргүзүү фактысы боюнча материалдар укук коргоо органдарына жөнөтүлдү.

Министрлик лицензиясы жок мекемелерге кайрылуу жарандардын ден соолугуна жана өмүрүнө олуттуу коркунуч туудурарын эскертет.

«Медициналык жардамды расмий уруксаты бар лицензияланган уюмдардан гана алуу керек. Лицензиянын бар-жогун министрликтин расмий сайтындагы med.kg/lisenzirovanie бөлүмүнөн текшерүүгө болот», — деп айтылат маалыматта.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353933/
Кароо: 139
Басууга
Теги
Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министринин м.а. жамаатка тааныштырылды
Орусия Кыргызстанга биологиялык коопсуздукту чыңдоого жаңы лабораториялар берди
Ош шаарында 150 орундуу жаңы перинаталдык борбор курулат
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
Кыргызстанда 4 миңден ашык адам гемодиализ алат
Токмок шаарына жаңы жугуштуу оорулар бөлүмү курулат
Евразия фондду Саламаттыкты сактоо министрлигине 50 тез жардам унаасы берет
Саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөк алмаштырууга кошумча 26 миллион сом алат
Кыргызстанда кызамык жана кызылчага каршы эмдөөгө улуттук баа берүү жүргүзүлүүдө
Ысык-Көлдө 550 орундуу оорукана комплекси курулат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
6-декабрга карата аба ырайы 6-декабрга карата аба ырайы
Сузакта 11&nbsp;млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды Сузакта 11 млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды
КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11&nbsp;бала бакча карантинге жабылды КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды
9-декабрь, шейшемби
13:48
Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиясы жок иштеген 263 жеке клиниканы жапты Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиясы жок иштеген...
13:17
Маданият министрлиги «Таш-Рабаттын» чыныгы тарыхый көрүнүшүн сактап калат
12:30
Бишкекте бомба тууралуу маалыматтан улам эки мектеп эвакуацияланды
12:05
Бишкектеги «3 бөлмө» кафесиндеги өрттөн бир аял жабыркады
12:00
40 жылдык тажрыйбалуу устанын ээрлери Путин менен Назарбаевге белекке берилген