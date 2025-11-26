12:41
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Кыргызча

Орусия Кыргызстанга биологиялык коопсуздукту чыңдоого жаңы лабораториялар берди

Кыргызстанда карантиндик жана өтө кооптуу инфекциялардын табигый очокторунда колдонуу үчүн иштелип чыккан көчмө ПЦР/ЭЛИСА лабораториясын жана пневматикалык лабораторияны тапшыруу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, жабдууларды Орусия Федерациясы эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык кызматташтыктын алкагында белекке берген. Иш-чарага Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаев жана Россия Федерациясынын Керектөөчүлөрдүн укуктарын жана адамдын бакубаттуулугун коргоо боюнча федералдык кызматынын (Роспотребнадзор) башчысы Анна Попова башчысы катышты.

Жаңы жабдуулар эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык кызматташтыктын алкагында Россия тараптан белек катары берилди. Бул лабораториялар мурда жеткирилген беш мобилдик блокту толуктап турат. Алар республикада бир нече жылдан бери иштеп келет. Жаңы лабораториялар зарыл жабдуулар менен жабдылган жана эң алыскы аймактарда тез диагностика жана эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Жаңы лабораториялар толук жабдылган жана эң алыскы аймактарда да ыкчам диагностика жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Алар жүк ташуучу унааларга орнотулган, жол бар жерлерге тоскоолсуз жетет. Ал эми пневмокаркастык конструкциясы бир нече сааттын ичинде орнотулуп, кооптуу патогендер менен иштөөгө ылайыктуу, биологиялык коопсуздуктун бардык талаптарына жооп берет.

Саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечейбаевдин айтымында, белекке берилген мобилдик лабораториялардын жана биргелешкен долбоорлордун аркасында өлкө табигый чуманын чыгышын натыйжалуу көзөмөлдөп, санитардык-эпидемиологиялык туруктуулукту камсыз кылып, ар кандай коркунучтарга жооп кайтаруу үчүн улуттук мүмкүнчүлүктөрдү чыңдап жатат.

Мобилдик лабораториялар ар кандай аймактарга тез жетип, эпидемиологиялык кырдаалды жеринен баалоого жана коркунучтарга ыкчам чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Алар пневматикалык каркас менен жабдылып, биологиялык коргоонун бардык деңгээлдерине жооп берет. Бул жабдыктар тобокелдиктерди жаратпастан, кооптуу инфекциялардын жайылышын алдын алууга шарт түзөт.

ВИЧ инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча Россия Федерациясы тарабынан берилген он мобилдик клиника-лаборатория өлкө аймагында ийгиликтүү иштеп жатат. Учурда 103 миңден ашуун адам ВИЧ жана башка оорулар боюнча текшерүүдөн өттү. Гепатит В боюнча дагы чоң ийгиликтер бар. Россия тарабынан 700 миңден ашык доза вакцина берилген.

Белек катары берилген лабораториялар Орусияда өндүрүлүп, керектүү компоненттер менен камсыздалган жана кепилдик менен келет. Орусия тарап зарыл болгон учурда техникалык колдоо көрсөтүүгө даяр экенин ырастады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352314/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Ош шаарында 150 орундуу жаңы перинаталдык борбор курулат
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
Кыргызстанда 4 миңден ашык адам гемодиализ алат
Токмок шаарына жаңы жугуштуу оорулар бөлүмү курулат
Евразия фондду Саламаттыкты сактоо министрлигине 50 тез жардам унаасы берет
Саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөк алмаштырууга кошумча 26 миллион сом алат
Кыргызстанда кызамык жана кызылчага каршы эмдөөгө улуттук баа берүү жүргүзүлүүдө
Ысык-Көлдө 550 орундуу оорукана комплекси курулат
Саламаттык сактоо министрлигине караштуу борбор боорду аныктоо үчүн 620 сом алат
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин биринчи орун басары алмашты
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
26-ноябрь, шаршемби
12:26
Кыргыз-тажик чек арасында мал аткезчилигине шектүүлөр кармалды Кыргыз-тажик чек арасында мал аткезчилигине шектүүлөр к...
12:05
Орусия Кыргызстанга биологиялык коопсуздукту чыңдоого жаңы лабораториялар берди
11:40
Пайдалуу кеңеш: Салмак кошуудан кантип сактануу керек?
11:19
Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине жаңы директор дайындалды
11:05
Кыргызстандык спортчу Ызат Ратбеков бильярд боюнча дүйнө кубогунда жеңишке жетти