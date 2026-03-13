12:05
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Кыргызча

Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат

Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алууну көздөп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин биринчи орун басары Тилек Мамадалиев Жогорку Кеңештин «Ишеним» жана «Ала Тоо» депутаттык топторунун биргелешкен жыйынында билдирди.

Анын айтымында, унаалар Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен сатылып алынат.

«Жаңы унааларды 2026-жылдын аягына чейин сатып алуу пландалууда», — деп кошумчалады Тилек Мамадалиев.

Эскерте кетсек, тез жардам унааларынын жетишсиздиги Кыргызстандагы, айрыкча борбор калаадагы актуалдуу маселе бойдон калууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365823/
Кароо: 73
Басууга
Теги
Саламаттыкты сактоо министринин жаңы орун басары жааматка тааныштырылды
Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмү азайып, энелердин өлүмү көбөйгөн
Саламаттыкты сактоо министрлиги лицензиясы жок иштеген 263 жеке клиниканы жапты
Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министринин м.а. жамаатка тааныштырылды
Орусия Кыргызстанга биологиялык коопсуздукту чыңдоого жаңы лабораториялар берди
Ош шаарында 150 орундуу жаңы перинаталдык борбор курулат
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
Кыргызстанда 4 миңден ашык адам гемодиализ алат
Токмок шаарына жаңы жугуштуу оорулар бөлүмү курулат
Евразия фондду Саламаттыкты сактоо министрлигине 50 тез жардам унаасы берет
Эң көп окулган жаңылыктар
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1&nbsp;ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө? Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө?
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
Орозо &minus;2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10&nbsp;күндүгү башталды Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
13-март, жума
11:43
«Манас Ордо» музейи 3 эсе кеңейтилет. Комплекс Эгемендүүлүк күнүнө карата ачылат «Манас Ордо» музейи 3 эсе кеңейтилет. Комплекс Эгемендү...
11:25
Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат
11:22
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
11:10
Ысык-Көлгө куйган дарыяларга 582 миң даана форель чабактары коё берилди
10:32
Саламаттыкты сактоо министринин жаңы орун басары жааматка тааныштырылды