Өзбекстандан келген 82 миң 830 даана көчөт артка кайтарылды

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментине караштуу Баткен башкармалыгынын «Кызыл-Кыя автожолу» фитосанитардык текшерүү постунда Өзбекстандан импорттолуп кирген 82 миң 830 даана көчөттөр фитосанитардык көзөмөлдөө учурунда продукциянын таңгагында маркировка жок экендиги аныкталган.

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 157 Чечимине ылайык, карантинге алынган продукциянын ар бир таңгагында продукциянын аталышы, чыгарылган өлкө, экспорттоочу өлкө жана (же) реэкспортер өлкө жөнүндө маалыматтарды камтыган маркировкасы болушу керек.

Карантин алдындагы жүктү маркировкасыз алып кирүү Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарын бузуу болуп саналат, ошого байланыштуу бул жүк импортер өлкөгө кайра кайтарылган.
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт? Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат
14-мартка карата аба ырайы 14-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет
