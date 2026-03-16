«Керме-Тоо» мейманканасы жана анын 2,35 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды

Нарын шаардык прокуратурасынын талабынын негизинде Жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын Нарын облусу боюнча аймактык башкармалыгынын «Керме-Тоо» мейманканасы жана ага караштуу 2,35 гектар жер аянты боюнча берилген доо арызын сот канааттандырды. Бул тууралуу Суу чарба, айыл чарба жана айыл чарба министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 15-мартындагы № 37 «Муниципалдык менчик жөнүндө» Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин талаптары бузулган.
Соттук чечимдердин негизинде Нарын шаарынын муниципалдык менчигине тиешелүү «Керме-Тоо» мейманканасы жана ага караштуу 2,35 гектар жер аянты боюнча талаптар толугу менен канааттандырылып, муниципалдык менчиктин укуктары корголду.
Бул чечимдер, мыйзамдуулукту камсыз кылууга жана мамлекеттик жана муниципалдык менчикти мыйзамсыз менчиктештирүүгө жол бербөөгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат.