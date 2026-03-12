«Кыргыз почтасы» филиалынын башкы бухгалтери акча уурдоо боюнча кармалды

УКМКнын кызматкерлери «Кыргыз почтасы» ишканасынын Лейлек райондук филиалынын мурдагы жетекчисин жана башкы бухгалтерин кармашты. Бул тууралуу коопсуздук комитетинин басма сөз борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, мамлекеттик ишканалардагы коррупциялык кылмыштардын алдын алуу боюнча аракеттер учурунда мурдагы филиалдын менеджери Б.П. жана башкы бухгалтер Н.М. тарабынан бюджеттик каражаттарды уурдоо жана максатсыз пайдалануу учурлары аныкталган. Тергөөчүлөр алар кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, 5 миллион 213 миң 900 сомду өздөштүргөн болушу мүмкүн деп эсептешет.
«Кыргыз почтасынын» борбордук кеңсесинен Лейлек филиалынын эсебине эмеректерди, пластик терезелерди сатып алууга жана компьютердик жабдууларды оңдоого жана жаңыртууга тогуз айлык мөөнөттө каражат которулганы аныкталган. Бирок, товарлар эч качан сатылып алынган эмес жана оңдоо иштери эч качан жүргүзүлгөн эмес.
Шектүү адамдар ошондой эле кызматкерлердин банк карталарына жогорулатылган айлык акыларды которуп, андан кийин техникалык катачылыкка шылтап, ашыкча акчаны накталай кайтарып берүүнү суранышкан.
Экөө тең Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 210-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пункту «Ишенип берилген мүлктү өздөштүрүү же уурдоо» боюнча айыпталган. Соттун чечими менен алар камакка алынып, тергөө камагына алынган.