Кыргызча

Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө?

«Камбар-Ата-1 ГЭС» долбоору ийгиликтүү ишке ашырылууда. Бул тууралуу Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бул «Кылым долбоору» аталган 1 860 МВт кубаттуулугу менен өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана экономикалык туруктуулугун камсыз кылуучу Борбор Азиядагы эң ири объектке айланат.

Бүгүнкү күнгө карата Бишкек — Ош унаа жолун станциянын курулушу менен байланыштырган жолдун болжол менен 90 пайызы, 126 метр узундуктагы транспорттук туннелди казуу толук аяктады. Бул курулуш техникаларын жеткирүүнү камсыздайт

Ошондой эле учурда курулуш аянтчасын электр энергиясы менен камсыздоого арналган 110 кВ электр берүү линиясын жана көмөк чордонду куруу иштери уланууда.

№ 2 тилкеден ГЭСке чейинки жолдун болжол менен 85 пайызы, көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн негизги бетон иштери бүткөрүлүп, үстүңкү конструкцияларын орнотуу иштери жүрүп жатат. Жалпысынан курулуш иштери болжол менен 80 пайызга бүттү.

Мындан тышкары, куруучулар жана инженерлер үчүн 100 кишилик вахталык лагердин болжол менен 60 пайызы бүткөрүлдү.
