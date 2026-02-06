10:00
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Камбарата ГЭС-1: Инженердик-геологиялык изилдөөлөргө тендер жарыяланды

Кыргыстандын Энергетика министрлиги Камбарата ГЭС-1 участогунда инженердик-геологиялык изилдөөлөр боюнча тендер жарыялады. Бул тууралуу министрликтен билдирди.

Сатып алуулар «Камбарата ГЭС-1 долбооруна техникалык жардам» долбоорунун алкагында пландаштырылып жатканы жана эки пакеттүү ыкманы колдонуу менен чектөөсүз тоорук ыкмасы менен жүргүзүлүп жатканы такталууда.

Сунуштар 2026-жылдын 23-февралына чейин кабыл алынат. Конкурстук талаптарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жооп берген квалификациялуу уюмдар катышууга чакырылат.

Энергетика министрлиги мурда бүткүл Борбордук Азия үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон бул объект 2025-жылы инженердик жана инвестициялык тартуу жаатында олуттуу ийгиликтерге жетишкенин белгилеген. Өткөн жылы адистер 2014-жылы иштелип чыккан техникалык-экономикалык негиздемени жаңыртуу үчүн тендер өткөрүшкөн. Адистер эми келечектеги электр станциясынын плотинасынын түрүн аныкташты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360840/
Кароо: 89
Басууга
Теги
Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт
Кыргызстандын энергетика министринин жаңы орун басары дайындалды
Кыргызстандын энергетикалык ишканаларына жаңы атайын жабдуулар берилди
Энергетика министрлиги акылдуу эсептегичтерди сатып алууга насыя алат
Энергетика министрлиги: Ар бир абонент электр энергиясынын каалаган көлөмүн алат
Энергетика министрлиги бардык каалоочуларга ГЭСтерге экскурсия уюштурат
22-апрелде Бишкекте жылуулук тармактардын тыгыздыгына сыноолор жүргүзүлөт
Аба ырайынын кескин өзгөрүшү. Электр тармактарынын ишин көзөмөлдөө күчөтүлдү
Энергетика министрлиги жарыкты чектөө токтотулганын билдирди
Энергетиктер коммерциялык объектилерди электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20&nbsp;кызматтык унаа тапшырды Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 кызматтык унаа тапшырды
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады
&#8470;&nbsp;13&nbsp;округда кайрадан шайлоо. БШК 25&nbsp;талапкерди каттады № 13 округда кайрадан шайлоо. БШК 25 талапкерди каттады
6-февраль, жума
09:47
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Камбарата ГЭС-1: Инженердик-геологиялык изилдөөлөргө тендер жарыяланды
09:00
Бүгүн Италияда XXV кышкы Олимпиада оюндары башталат
08:30
Бүгүн дизайнерлердин V республикалык көргөзмөсү өтөт
08:00
Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу иш сапары аяктады
5-февраль, бейшемби
17:30
6-февралга карата аба ырайы
16:38
Аймактагы авторлор үчүн адабий сынак жарыяланды
16:20
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
16:05
Кыргызстандын асмандагы жүзү: Airbus A321 учактарынын дизайны көрсөтүлдү