Камбарата ГЭС-1: Инженердик-геологиялык изилдөөлөргө тендер жарыяланды

Кыргыстандын Энергетика министрлиги Камбарата ГЭС-1 участогунда инженердик-геологиялык изилдөөлөр боюнча тендер жарыялады. Бул тууралуу министрликтен билдирди.
Сатып алуулар «Камбарата ГЭС-1 долбооруна техникалык жардам» долбоорунун алкагында пландаштырылып жатканы жана эки пакеттүү ыкманы колдонуу менен чектөөсүз тоорук ыкмасы менен жүргүзүлүп жатканы такталууда.
Сунуштар 2026-жылдын 23-февралына чейин кабыл алынат. Конкурстук талаптарга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жооп берген квалификациялуу уюмдар катышууга чакырылат.
Энергетика министрлиги мурда бүткүл Борбордук Азия үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон бул объект 2025-жылы инженердик жана инвестициялык тартуу жаатында олуттуу ийгиликтерге жетишкенин белгилеген. Өткөн жылы адистер 2014-жылы иштелип чыккан техникалык-экономикалык негиздемени жаңыртуу үчүн тендер өткөрүшкөн. Адистер эми келечектеги электр станциясынын плотинасынын түрүн аныкташты.