Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады

Ыйык Рамазан айында Salam Premium Cola бренди ар бир адам ооз ачуу маалын камкордук, жылуулук жана көңүл буруу менен тосуп алышы үчүн социалдык демилге — ооз ачууларды уюштурууну баштады. Мечиттердин жанында жана алардын айланасында катышуучулар үчүн дасторкондор жайылып, жаңы даярдалган тамак-аштар, курмалар жана суусундуктар, анын ичинде Salam Premium Cola сунушталууда. Мындан тышкары, эл көп жүргөн кесилиштерде атайын көчмө пункттар уюштурулуп, жолдо бараткан учурда ооз ачкан адамдар да биримдиктин өзгөчө маанайын сезе алышат.
Бириктирген демилге
Salam Premium Cola’нын ооз ачуулары — бул жөн гана иш-чара эмес. Бул бизнес коомчулукка жакын болуп, адамдарды колдоп, маданий салттарды заманбап шаар жашоосунда сактоонун үлгүсү. Ар бир иш-чара майда-баратына чейин ойлонулган. Жаңы даярдалган тамактын жыты, жылуу баарлашуу, жылмайган жүздөр жана бирге өткөргөн көз ирмемдин тынч кубанычы ар бир адамга жагымдуу маанай тартуулайт.
Бул демилге аркылуу Salam Premium Cola камкордук менен салтка болгон урмат заманбап формат менен айкалыша аларын көрсөтөт. Жөнөкөй жакшы иш-аракеттер чыныгы жакшылыктын эстафетасына айланып, аны улантууга шыктандырат.
Рамазан жана биримдик баалуулуктары
Кыргызстан үчүн Рамазан — меймандостуктун, көңүл буруунун жана бирге болуунун айы. Бирге ооз ачуу адамдарды жакындатат, жөнөкөй, бирок терең маанилүү иш-аракеттердин баалуулугун эске салат: токтоп, дасторкон бөлүшүп, жанаша болуу. Salam Premium Cola’нын ооз ачуулары бул салтты заманбап, жандуу окуяга айландырып, ар бир дасторконду камкордуктун, жылуулуктун жана коомдук биримдиктин символу кылат. Бренд Рамазандын маанайын жүрөк менен сезүүгө шарт түзүп, салттарга заман агымында жаңы дем берет.