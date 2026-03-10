12:08
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Кыргызча

Нарын -Жаңы-Жол унаа жолу убактылуу жабылды

8-мартта саат 17:45 чамасында Нарын — Жаңы-Жол унаа жолунун Жаңы-Жол тилкесинде тоодон шагыл аралаш таш кулап, жолдо кооптуу абал жаралган. Бул тууралуу «Кыргызавтожол» мамлекеттик ишканасынан билдиришти.

Тиешелүү комиссиянын текшерүүсүнөн кийин бул аймакта таш кулоо коркунучу жогору экендиги аныкталып, жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында жолду убактылуу жабуу чечими кабыл алынды.

Алдын ала маалымат боюнча, кооптуу тилкеге темир-бетон блоктор орнотулуп, коргоо иштери болжол менен 10 иш күндүн ичинде жүргүзүлөт.

Унаалардын кыймылы Бишкек — Нарын — Торугарт (эски жол) унаа жолу аркылуу уюштурулат. Мекеме жарандардан жана айдоочулардан коопсуздук талаптарын сактоону жана көрсөтүлгөн альтернативдүү жолду пайдаланууну өтүнөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365286/
Кароо: 78
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү убактылуу жабылат
Бүгүн кыргыз-казак чек ара өткөрмө пункту эки саатка жабылат
Бишкекте Ч. Айтматов проспектинин бир бөлүгү 1-январдан тарта убактылуу жабылат
«Нарын — Орук-Там» жолу жазга чейин жабылды
Бишкектин Турусбеков көчөсү жарым-жартылай жабылды. Себеби
Чүй менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинин бир бөлүгү жабылат
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолу убактылуу жабылат
Бишкектин Шабдан баатыр жана Будённый көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бүгүндөн тарта Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн жабылат
Бүгүн Бишкектин Медеров көчөсүнүн дагы бир бөлүгү жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
&laquo;Бала ырысы&raquo;: Кыргызстанда 3&nbsp;жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери
10-март, шейшемби
11:52
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долб...
11:34
Нарын -Жаңы-Жол унаа жолу убактылуу жабылды
11:05
Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат
10:45
Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
10:35
Эдил Байсалов БУУнун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды