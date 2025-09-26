12:52
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Бишкектин Турусбеков көчөсү жарым-жартылай жабылды. Себеби

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Бишкектин Турусбеков көчөсү жылуулук трассасынын бир бөлүгүн алмаштырууга байланыштуу жарым-жартылай жабылды.

Борбор калаанын мэриясынан билдиришкендей, Капиталдык курулуш башкармалыгы мурунку «Тунгуч» театрынын имаратын (мурда «Metro Pub» түнкү клубу болгон) капиталдык оңдоп-түзөө иштерин жүргүзүүдө. Учурда бүтүрүү иштери аяктоо алдында турат, бирок жылуулук трассасынын бир бөлүгүн алмаштыруу керек.

Мындан улам Турусбеков көчөсүнүн батыш тарабында Киев көчөсү менен Чүй проспектисинин ортосундагы унаа кыймылы убактылуу жабылды. Чыгыш бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачык бойдон калууда.

Капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, ишти 29-сентябрга чейин аяктоо пландалып, андан соң аталган тилкеде кыймыл толук калыбына келтирилет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345022/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Чүй менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинин бир бөлүгү жабылат
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолу убактылуу жабылат
Бишкектин Шабдан баатыр жана Будённый көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бүгүндөн тарта Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн жабылат
Бүгүн Бишкектин Медеров көчөсүнүн дагы бир бөлүгү жабылат
Ош-Сары-Таш-Эркечтам унаа жолунун бир бөлүгү убактылуу жабылды
Эртең Ахунбаев — Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Малайзиянын премьер-министринин сапары. Бишкекте айрым көчөлөр жабылат
Бишкекте айрым көчөлөр 9-майда жабылат. Тизме
Бишкекте Нооруз майрамында борбордук көчөлөр жабылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
12:48
Бишкекте кош бойлуу аял патрулдук унаада төрөдү Бишкекте кош бойлуу аял патрулдук унаада төрөдү
12:35
ФИФА 2026-жылкы Дүйнө чемпионатынын расмий тумарларын тандады
12:26
Бишкектин Турусбеков көчөсү жарым-жартылай жабылды. Себеби
12:19
Кыргызстандан малды экспорттоого салынган тыюу узартылды
11:46
Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду