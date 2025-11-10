13:26
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Кыргызча

«Нарын — Орук-Там» жолу жазга чейин жабылды

«Нарын — Орук-Там» жолу жазга чейин жабылды. Тиешелүү буйрук Нарын райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан чыгарылды.

Ага ылайык, Эки-Нарын айылынын жанындагы 50-чакырымдан Капчыгай аймагындагы 75-чакырымга чейин жол кыймылы жабылды. Жабылуу 2026-жылдын 15-апрелине чейин күчүндө болот.

Мындай чечим алдыдагы кыш мезгилинде аба ырайынын жана жол шартынын катаалдыгынан тейлөөгө мүмкүн болбогондугуна, кар көчкү түшүү коркунучу жаралгандыктан жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ири материалдык чыгымдардын болушуна жол бербөө максатында кабыл алынды.

Ошондой эле Чет-Нура жана Дөбөлү айыл өкмөт башчыларына элге жолдун жабылышы тууралуу маалымат жеткирүү тапшырылды. Ал эми № 8 Жол тейлөө мекемеси тарабынан жол каттамы ачылганга чейин атайын жол белгилерди орнотуу, жолдун кооптуу аймактарын көзөмөлгө алуу, коопсуздук эрежелерин сактоо милдеттендирилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350297/
Кароо: 46
Басууга
Теги
Бишкектин Турусбеков көчөсү жарым-жартылай жабылды. Себеби
Чүй менен Курманжан датка көчөсүнүн кесилишинин бир бөлүгү жабылат
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолу убактылуу жабылат
Бишкектин Шабдан баатыр жана Будённый көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Бүгүндөн тарта Фрунзе көчөсүнүн бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн жабылат
Бүгүн Бишкектин Медеров көчөсүнүн дагы бир бөлүгү жабылат
Ош-Сары-Таш-Эркечтам унаа жолунун бир бөлүгү убактылуу жабылды
Эртең Ахунбаев — Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилиши жабылат
Малайзиянын премьер-министринин сапары. Бишкекте айрым көчөлөр жабылат
Бишкекте айрым көчөлөр 9-майда жабылат. Тизме
Эң көп окулган жаңылыктар
Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун &laquo;азиялык Оскар&raquo; сыйлыгына ээ&nbsp;болду Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду
Президент Садыр Жапаров иш&nbsp;сапары менен АКШга барды Президент Садыр Жапаров иш сапары менен АКШга барды
Бишкекте IV&nbsp;Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды Бишкекте IV Элдик Курултайга даярдыктар талкуулады: 700 делегат шайланды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
10-ноябрь, дүйшөмбү
13:14
Кудрет Тайчабаров УКТнын иши боюнча 30-декабрга чейин камакка алынды Кудрет Тайчабаров УКТнын иши боюнча 30-декабрга чейин к...
13:05
«Нарын — Орук-Там» жолу жазга чейин жабылды
12:21
Бир жумада Кыргызстандын жолдорунда 300дөн ашык мас айдоочу кармалды
12:14
Пайдалуу кеңеш: Кан басым жогорулашына алгач кандай жардам көрсөтүү керек?
11:31
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды