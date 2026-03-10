Илимдер академиясында «Жаңы Кыргызстандын кереметтери» аттуу кереге кеңеш өтөт

Бүгүн, 10-мартта Улуттук илимдер академиясында «Жаңы Кыргызстандын кереметтери» (Коомдун өнүгүүсү илимде) аттуу кереге кеңеш болот. Бул тууралуу академиянын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, аталган иш-чара Президент Садыр Жапаровдун 2024-жылдын 18-декабрындагы жарлыгы менен бекитилген «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» уңгужолунун алкагында өткөрүлөт.
Кереге кеңешке Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев, Илим, жогорку билим жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев, академиктер, окумуштуулар катышат.
Иш-чара 10-мартта саат 10до башталат