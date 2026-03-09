Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?

АКШ менен Израилдин аба соккуларында каза болгон аятолла Али Хаменеинин уулу Мүжтаба Хаменеи анын мураскери болуп тандалды. Бул тууралуу Би-би-си кызматы жазып чыкты.
Атасынан айырмаланып, 56 жаштагы Мүжтаба көптөн бери коомчулуктун көңүлүн бурбай келген. Ал эч качан мамлекеттик кызматтарга аттанып, эл алдында сөз сүйлөгөн эмес же интервью берген да эмес. Анын бир нече гана сүрөттөрү жана видеолору коомчулукка жарыяланган.
Бирок, көп жылдар боюу анын Иран саясатынын көшөгө артында олуттуу таасирге ээ экени тууралуу айың кептер тараган.
2000-жылдардын аягында WikiLeaks тарабынан жарыяланган АКШнын дипломатиялык кат алышууларында ал «парда артындагы күч» катары сыпатталган — башкаруучу чөйрөлөрдө «жөндөмдүү жана чечкиндүү» деп кеңири таанылган адам, деп билдирет Associated Press.
Бирок, анын тандоосу талаш-тартыштуу болушу мүмкүн. Ислам Республикасы 1979-жылы монархия кулатылгандан кийин негизделген жана анын идеологиясы жогорку лидер мурас аркылуу эмес, диний бийлиги жана далилденген лидерлик сапаттары менен тандалышы керек деген принципке негизделген.
Али Хаменеи өзүнүн башкаруусу учурунда Ислам Республикасынын келечектеги жетекчилиги жөнүндө эң жалпы сөздөр менен гана сүйлөгөн.
Эки жыл мурун Эксперттер кеңешинин — Жогорку лидерди шайлаган руханий органдын — мүчөсү Али Хаменеи уулун келечектеги кызматка талапкер катары көрсөтүү идеясына каршы болгонун билдирген. Бирок, ал өзү мындай божомолдор боюнча эч качан ачык комментарий берген эмес.
Азыр көптөр Мүжтаба атасынын катаал саясатын улантат деп күтүшөт.
Айрымдар ошондой эле АКШ менен Израилдин чабуулдарынан атасын, апасын жана аялын жоготкон адам Батыштын кысымы астында жеңилүүгө барбайт деп эсептешет.
Бирок, анын алдында Ислам Республикасынын жашап кетишин камсыз кылуу жана коомчулукту өлкөнү саясий жана экономикалык кризистен алып чыга аларына ынандыруу сыяктуу татаал милдеттер турат.
Анын лидерлик сапаттары көпчүлүк учурда сынала элек жана республиканын мураскер системага айланып баратканы жөнүндөгү түшүнүк коомчулуктун нааразычылыгын ого бетер күчөтүшү мүмкүн.
Эми Мүжтабанын тагдыры оор. Өткөн аптада Израилдин коргоо министри аятолла Али Хаменеинин ордуна келген ар бир адам «өлтүрүүгө бир беткей максат болот» деп жарыялаган.