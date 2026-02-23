13:00
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Кыргызча

Казакстандын Кыргызстанга дан экспорту 1,7 эсеге өстү

Казакстандан Кыргызстанга дан экспорту 1,7 эсеге өстү. Бул тууралуу «Казакстан темир жолу» Улуттук компаниясы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2025-жылдын сентябрынан 2026-жылдын 19-февралына чейин чет өлкөлүк рынокторго 6,4 миллион тонна жаңы түшүм алынган дан экспорттолгон. Бул өткөн маркетинг жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19,7 пайызга өсүштү билдирет, анда жеткирүүлөр 5,4 миллион тоннаны түзгөн.

Бул өсүш Борбордук Азиядагы жана андан тышкары өлкөлөрдөгү салттуу рыноктор менен сооданын өсүшү менен шартталган.

Өзбекстанга жөнөтүлгөн жүктөрдүн көлөмү 2 миллион тоннадан 3 миллион тоннага чейин 46 пайызга бир топ өстү. Кыргызстанга экспорт 1,7 эсеге, 104 миң тоннадан 180 миң тоннага, ал эми Ооганстанга экспорт 1,9 эсеге, 236 миң тоннадан 466 миң тоннага чейин өскөн.

Эксперттер экспорттун оң тенденциясы казак данына болгон күчтүү суроо-талапты жана тышкы рыноктордо ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп тураарын белгилешет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363119/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Ооганстандын Кабул шаарында Кыргызстандын соода үйү ачылды
Кыргызстандын эл аралык резерви 8,2 миллиард доллардан ашты
Кыргызстан курулуш көлөмүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыңкы орунда турат
Кыргызстанда коммерциялык банктардын депозиттик базасы 21,1 пайызга өстү
Азербайжандын борборунда Кыргызстан соода үйү ачылды
ЕРӨБ быйыл Кыргызстандын экономикасы 7 пайызга өсөт деп болжолдоодо
Бишкекте мыйзамсыз соода жайларына каршы күрөш жүрүүдө
Көчөдө туруп, соода кылгандар менен күрөш. Мэрия УКМКдан жардам сурады
Орто-Сай базарында мыйзамсыз соода түйүндөрү алынып салынды
Казакстанда базардагы күркөлөрдүн бузулушуна каршылык билдиргендер кармалууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыл, ыйман жана заман: Теолог Марс Ибраев менен ачык маек Акыл, ыйман жана заман: Теолог Марс Ибраев менен ачык маек
Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери
Бишкекте окуучулардын массалык мушташы: жаракат алгандар бар, иш&nbsp;козголду Бишкекте окуучулардын массалык мушташы: жаракат алгандар бар, иш козголду
Ош&nbsp;мэринин үчүнчү орун басары кызматтан кетти Ош мэринин үчүнчү орун басары кызматтан кетти
23-февраль, дүйшөмбү
12:49
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 116 даана атайын техника тапшырылды Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 116 даана атайын техник...
12:30
Пайдалуу кеңеш: Кой этин кантип тандоо керек?
11:45
Казакстандын Кыргызстанга дан экспорту 1,7 эсеге өстү
11:15
Бишкектеги № 29 мектепке Советтер Союзунун баатыры Муса Жалилдин ысымы ыйгарылды
11:03
Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?