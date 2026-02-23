Казакстандын Кыргызстанга дан экспорту 1,7 эсеге өстү

Казакстандан Кыргызстанга дан экспорту 1,7 эсеге өстү. Бул тууралуу «Казакстан темир жолу» Улуттук компаниясы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2025-жылдын сентябрынан 2026-жылдын 19-февралына чейин чет өлкөлүк рынокторго 6,4 миллион тонна жаңы түшүм алынган дан экспорттолгон. Бул өткөн маркетинг жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 19,7 пайызга өсүштү билдирет, анда жеткирүүлөр 5,4 миллион тоннаны түзгөн.
Бул өсүш Борбордук Азиядагы жана андан тышкары өлкөлөрдөгү салттуу рыноктор менен сооданын өсүшү менен шартталган.
Өзбекстанга жөнөтүлгөн жүктөрдүн көлөмү 2 миллион тоннадан 3 миллион тоннага чейин 46 пайызга бир топ өстү. Кыргызстанга экспорт 1,7 эсеге, 104 миң тоннадан 180 миң тоннага, ал эми Ооганстанга экспорт 1,9 эсеге, 236 миң тоннадан 466 миң тоннага чейин өскөн.
Эксперттер экспорттун оң тенденциясы казак данына болгон күчтүү суроо-талапты жана тышкы рыноктордо ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп тураарын белгилешет.