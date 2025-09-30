Кыргызстанда коммерциялык банктардын депозиттик базасы 21,1 пайызга өстү. Бул маалымат Улуттук банктын маалыматында камтылган.
Банк секторунун жалпы депозиттик базасы 717,6 млрд сомду түздү.
Категория боюнча өсүш төмөнкүдөй болду:
- юридикалык жактардын депозиттери — 304,9 млрд сом (23,8 пайыз),
- жеке депозиттер — 247,6 млрд сом (19,2 пайыз),
- мамлекеттик депозиттер — 62,5 млрд сом (20,8 пайыз),
- резидент эместердин депозиттери — 90,7 млрд сом (20,3 пайыз),
- башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери — 12 млрд сом (5,4 пайыз).
- Банк секторунун кредит портфелинин долларлашуу деңгээли 2025-жылдын башынан бери 2,2 пайызга төмөндөп, 17,8 пайызды түздү.
Банк секторунун депозиттик базасын долларлаштыруу 5,1 пайызга кыскаруу менен 37,8 пайызды түзгөн.