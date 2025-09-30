10:59
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Кыргызстанда коммерциялык банктардын депозиттик базасы 21,1 пайызга өстү

Кыргызстанда коммерциялык банктардын депозиттик базасы 21,1 пайызга өстү. Бул маалымат Улуттук банктын маалыматында камтылган.

Банк секторунун жалпы депозиттик базасы 717,6 млрд сомду түздү.

Категория боюнча өсүш төмөнкүдөй болду:

  • юридикалык жактардын депозиттери — 304,9 млрд сом (23,8 пайыз),
  • жеке депозиттер — 247,6 млрд сом (19,2 пайыз),
  • мамлекеттик депозиттер — 62,5 млрд сом (20,8 пайыз),
  • резидент эместердин депозиттери — 90,7 млрд сом (20,3 пайыз),
  • башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттери — 12 млрд сом (5,4 пайыз).
  • Банк секторунун кредит портфелинин долларлашуу деңгээли 2025-жылдын башынан бери 2,2 пайызга төмөндөп, 17,8 пайызды түздү.

Банк секторунун депозиттик базасын долларлаштыруу 5,1 пайызга кыскаруу менен 37,8 пайызды түзгөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345388/
Кароо: 115
ЕРӨБ быйыл Кыргызстандын экономикасы 7 пайызга өсөт деп болжолдоодо
