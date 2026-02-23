«Айчүрөк» универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоо башталды

Бишкек мэриясы Борбордук универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоону баштады.
Муниципалитеттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн бекитилген долбоордон тышкары курулган конструкцияларды бузуунун биринчи этабы башталды. Ал жерге калаа башчысы Айбек Жунушалиев да келди.
Эске сала кетсек, «Айчүрөк» борбордук универмагынын аймагындагы курулуш иштери бекитилген долбоорго ылайык келбейт деп табылган. Айбек Жунушалиев металл конструкцияларды демонтаждоого тапшырма берген.
Текшерүү учурунда, курулуш компаниясы тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор бекитилген алдын ала долбоорго ылайык келбей тургандыгы жана шаар куруу кеңешинин жыйындарында каралбагандыгы аныкталды. Иштер бекитилген параметрлерден четтөөлөр менен жүргүзүлүп жаткандыгы жана бул шаар куруу талаптарын бузуу болуп саналгандыгы айтылган.
Бул жерде мурда жайгашкан фонтан аймагына өзгөчө көңүл бурулууда. «Айчүрөк» борбордук универмагынын өкүлдөрү мурда мейкиндиктин архитектуралык концепциясын сактап, жумуш аяктагандан кийин фонтандарды калыбына келтире тургандыктарын ачык айтышкан. Фонтандардын ордунда курулуштун жүрүшү бул милдеттенмелердин аткарылышына күмөн жаратат. Фонтандын курамын калыбына келтирүү — жерди тийиштүү абалга келтирүүнүн милдеттүү шарты экендиги белгиленген.
Мэр курулуш компаниясына курулуштарды өз алдынча демонтаждоо үчүн үч күн убакыт берген.