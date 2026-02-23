09:53
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Кыргызча

«Айчүрөк» универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоо башталды

Бишкек мэриясы Борбордук универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоону баштады.

Муниципалитеттин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн бекитилген долбоордон тышкары курулган конструкцияларды бузуунун биринчи этабы башталды. Ал жерге калаа башчысы Айбек Жунушалиев да келди.

Эске сала кетсек, «Айчүрөк» борбордук универмагынын аймагындагы курулуш иштери бекитилген долбоорго ылайык келбейт деп табылган. Айбек Жунушалиев металл конструкцияларды демонтаждоого тапшырма берген.

Текшерүү учурунда, курулуш компаниясы тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор бекитилген алдын ала долбоорго ылайык келбей тургандыгы жана шаар куруу кеңешинин жыйындарында каралбагандыгы аныкталды. Иштер бекитилген параметрлерден четтөөлөр менен жүргүзүлүп жаткандыгы жана бул шаар куруу талаптарын бузуу болуп саналгандыгы айтылган.

Бул жерде мурда жайгашкан фонтан аймагына өзгөчө көңүл бурулууда. «Айчүрөк» борбордук универмагынын өкүлдөрү мурда мейкиндиктин архитектуралык концепциясын сактап, жумуш аяктагандан кийин фонтандарды калыбына келтире тургандыктарын ачык айтышкан. Фонтандардын ордунда курулуштун жүрүшү бул милдеттенмелердин аткарылышына күмөн жаратат. Фонтандын курамын калыбына келтирүү — жерди тийиштүү абалга келтирүүнүн милдеттүү шарты экендиги белгиленген.

Мэр курулуш компаниясына курулуштарды өз алдынча демонтаждоо үчүн үч күн убакыт берген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363081/
Кароо: 56
Басууга
Теги
«Чатыр-Көл» кинотеатрынын ордуна кандай маданий борбор курулат? Эскиздер
Бишкек мэриясына 95 жаңы автобус жана 42 атайын техника берилди
Жакшы жаңылык: Бишкек мэриясы «Улитка» кафесин сактап калууга убада берди
Бишкек бюджети: 2026-жылга кирешелер 32,9 млрд сом өлчөмүндө болжолдонууда
Бишкектин башкы планынын долбоору боюнча коомдук угуулар өтөт
Бишкек мэриясы жаңы жыл майрамында коомдук тартипти сактоо маселесин талкуулады
Бишкекте мыйзамсыз жарнамаларга каршы дагы бир рейд жүргүзүлдү
Бишкекте үй-жайсыз адамдар үчүн кышкы баш калкалоочу жайлар ачылды
«Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Муниципалдык кызматкерлер калаа көрктөндүрүүсүн бузгандарга айып пул салат
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыл, ыйман жана заман: Теолог Марс Ибраев менен ачык маек Акыл, ыйман жана заман: Теолог Марс Ибраев менен ачык маек
Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери Рамазан-2026: Орозо кармоонун эрежелери
Бишкекте окуучулардын массалык мушташы: жаракат алгандар бар, иш&nbsp;козголду Бишкекте окуучулардын массалык мушташы: жаракат алгандар бар, иш козголду
Ош&nbsp;мэринин үчүнчү орун басары кызматтан кетти Ош мэринин үчүнчү орун басары кызматтан кетти
23-февраль, дүйшөмбү
09:49
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:45
ЖК депутаты Кундузбек Сулайманов мандатын тапшыруу ниетин билдирди
09:30
«Айчүрөк» универмагдын жанындагы металл конструкцияларды демонтаждоо башталды
09:15
Шашылыш билдирүү! 23-26-февралда тоолуу райондордо кар көчкү түшүшү мүмкүн
09:00
23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
20-февраль, жума
17:30
21-февралга карата аба ырайы
16:25
Айсулуу Тыныбекова жаңы батирин көрсөттү
16:05
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды