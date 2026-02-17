10:13
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

Кыргызстандын негизги ашууларында кар жаап жатат: Жол ачык, каттам бар

Бүгүн, 17- февраль, эл аралык маанидеги жана жергиликтүү маанидеги автожолдордо, ашууларда жол ачык, каттам үзгүлтүксүз жүрүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, Бишкек Ош автомобиль жолундагы Тɵɵ-Ашуу, Ала-Бел жана Тараз —Талас — Суусамыр автомобиль жолундагы Өтмөк ашууларында себелеп кар жаап жатат. Аталган жолдорду тейлеген Жол тейлɵɵ ишканалары тарабынан тынымсыз кɵзɵмɵл жүрүүдɵ.

Ошондой эле, Ош-Сары-Таш-Эркечтам унаа жолунун Тоң-Мурун ашуусунда, Бишкек — Нарын -Торугарт автомобиль жолундагы Долон, Түз-Бел ашууларында жана Түп —Кеген жолунда жол ачык, каттам бар.

Мындан тышкары, подряддык компаниялар тейлеген жол тилкелеринде да тазалоо жана жол жээгин кеңейтүү иштери туруктуу аткарылууда.

Министрлик алдындагы Жол тейлɵɵ ишканаларынын жолчулары тарабынан жалпы пайдалануудагы авто жолдордо кар тазалоо, тайгакка каршы инерттик материалдарды чачуу, кар күрткɵлɵрүн тазалоо иштери күнү-түнү аткарылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362304/
Кароо: 37
Басууга
Теги
Ашуулардагы абал: Өтмөк жана Төө-Ашууда кар жаап жатат
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Ашууларындагы абал: Ала-Бел, Төө-Ашуу жана Өтмөктө чектөө бар
Ашууда кар: Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди
Ашуулардагы абал: Жол тазалоо иштери жүрүүдө
Ашууларындагы абал: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: жол ачык, каттам бар
Ашууларда абал: Жол ачык, каттам бар
Ашууларда абал айтылды: Каттам бар, чектөө жок
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз балбандары Албаниядагы эл&nbsp;аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме Кыргыз балбандары Албаниядагы эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме
13-округдагы шайлоо кайра жарактуу деп табылды 13-округдагы шайлоо кайра жарактуу деп табылды
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
14-февралга карата аба ырайы 14-февралга карата аба ырайы
17-февраль, шейшемби
10:05
Кыргызстандын негизги ашууларында кар жаап жатат: Жол ачык, каттам бар Кыргызстандын негизги ашууларында кар жаап жатат: Жол а...
09:45
Президент «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамга кол койду
09:31
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Солтон-Сары кенинин Бучук участогунда 876,3 килограмм алтын өндүрүлгөн
09:00
Бүгүн Жеңиш конушунда суу өчүрүлөт
16-февраль, дүйшөмбү
17:30
17-февралга карата аба ырайы
16:15
Болот Жусупбеков жаратылыш министринин орун басары кызматынан бошотулду