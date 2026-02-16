12:22
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Кыргызча

Кыргызстандын мектеп окуучулары жазгы каникулда бир эле күн эс алат

Жазгы каникул учурунда Кыргызстандагы мектеп окуучулары кадимки 10 күндүн ордуна бир гана күн эс алышат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин 2025-2026-окуу жылынын мектептик каникулдарынын графигинде көрсөтүлгөн.

Ага ылайык, окуучулар 6-мартта окубайт. Ал эми 7-8-март дем алыш күндөргө туш келгендиктен сабактар болбойт. Окуу процесси кайра 9-марттан тартып улантылат.

Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын жаңы Эмгек кодекси кабыл алынгандан кийин, өлкө боюнча январь жана май айларында узартылган каникулдар белгиленген. Бул өзгөрүүлөрдү эске алуу менен жазгы жана күзгү мектеп каникулдарынын узактыгы кыскартылды. Бирок, расмий өкүлдөрдүн айтымында, балдар окуу жылында дагы эле талап кылынган 30 күндүк эс алууну алышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362122/
Кароо: 89
Басууга
Теги
Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
Бүгүн Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар тапшырылат
Мектептерде жазгы каникул 17-мартта башталат
Кыргызстанда мектептерде жазгы каникул 17-мартта башталат
10-февралдан тарта 1-класстын окуучулары үчүн кошумча каникул башталат
Мектеп окуучулар кышкы каникулда эки жума эс алышат
Мектеп окуучулардын кышкы каникулу 30-декабрда башталат
Кыргызстанда мектеп окуучуларынын кышкы каникулунун мөөнөтү аныкталды
Эмки жумада кыргызстандыктар 4 күн эс алып, мектеп окуучулары каникулга чыгышат
Кыргызстанда мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 4-ноябрда башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түшүп, жол эки тараптуу жабылды Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түшүп, жол эки тараптуу жабылды
Кыргыз балбандары Албаниядагы эл&nbsp;аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме Кыргыз балбандары Албаниядагы эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме
Камила Талиева: &laquo;Эки мамлекеттик кызматкерди, эки досту ушакчылар бөлүп, жарды&raquo; Камила Талиева: «Эки мамлекеттик кызматкерди, эки досту ушакчылар бөлүп, жарды»
ЖКнын депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүүдө ЖКнын депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүүдө
16-февраль, дүйшөмбү
12:05
«Теплые Ключи» эс алуу жайындагы кырсык: Унаа аскадан кулап, үч адам каза болду «Теплые Ключи» эс алуу жайындагы кырсык: Унаа аскадан к...
11:35
Кыргызстандын мектеп окуучулары жазгы каникулда бир эле күн эс алат
11:20
Быйыл Орусия Кыргызстанга 1,5 млн тонна күйүүчү-майлоочу май жеткиргени жатат
11:04
Эл аралык олимпиада: Кыргызстандык окуучулар 2 алтын, 2 күмүш,3 коло медаль утту
10:35
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 27 миң айдоочу жол эрежесин бузду