Бишкек мэриясына 95 жаңы автобус жана 42 атайын техника берилди

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкек мэриясына 95 жаңы автобустун жана 42 даана атайын техниканын ачкычын тапшыруу аземине катышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.
«Бишкек мэриясына 95 жаңы заманбап автобусту, ошондой эле 42 даана атайын техниканы тапшырып жатабыз. Бул коомдук транспортту жана шаардык кызматтарды жаңыртуудагы дагы бир маанилүү кадам. Бишкек шаарынын мэриясынын ырааттуу ишинин алкагында шаарды өнүктүрүү, экологиялык абалды жакшыртуу жана тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү артыкчылыктуу багыттар болуп саналат», -деди Касымалиев
Балдар бакчалары жана мектептер, жер алдындагы өтмөктөр курулду, шаардыктар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бул иштердин баары Бишкек мэриясы тарабынан системалуу жана максаттуу түрдө ишке ашырылуудаАдылбек Касымалиев
Адылбек Касымалиев ошондой эле муниципалдык ишканаларды техникалык жактан чыңдоо боюнча иштер улантыларын белгиледи. Ал шаардык кызматтардын кызматкерлерин жаңы техниканы жоопкерчилик менен пайдаланууга, ошондой эле калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга чакырды.
«Ар бир транспорт каражаты жана техниканын ар бир бирдиги — шаар тургундарына кызмат кылган маанилүү ресурс. Сактык менен жана туура пайдалануу, элдин ишенимин актоо — ар бириңиздердин түздөн-түз милдетиңиздер», — деп айткан ал, жаңы автобустар жана атайын техника шаардын өнүгүшүнө кошумча түрткү берерин, муниципалдык кызматтардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, алардын ишин жеңилдете турганын кошумчалады.
Youtong маркасындагы 12 метрлик автобустар Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын программасынын алкагында сатылып алынган. Бюджеттик каражаттардын эсебинен сатылып алынган 42 даана атайын техниканын ичинде авариялык бригадалык автомобилдер, самосвалдар, гидрокрандар, JAC T-6 автомобилдери, траншеялык виброкатоктор бар.