Жакшы жаңылык: Бишкек мэриясы «Улитка» кафесин сактап калууга убада берди

Бишкек мэриясы Театр аянтындагы «Улитка» кафесин сактап калууга убада берди.
Муниципалитеттин маалыматы боюнча, жерди алгандан кийин ижарачы келишимдик милдеттенмелерин аткарган эмес, ошондуктан 2025-жылдын 6-ноябрында Свердлов райондук соту ижара келишимин токтоткон.
Документке ылайык, ижарачы жер тилкесин өздөштүрүүгө жана мүлктө зарыл болгон коопсуздук иштерин жүргүзүүгө милдеттүү. Эске сала кетсек, «Улитка» кафеси 2021-жылдын март айынан бери жергиликтүү архитектуралык эстелик болуп саналат.
Мэриянын маалыматы боюнча, учурда кафенин сырткы көрүнүшү жакшыртылып, техникалык тейлөө жана консервациялоо иштери жүрүп жатат.
Эске салсак, 2004-жылы «Улитка» кафесинин имаратынын астындагы жер «Сфера КЖ» ЖЧКсына 49 жылдык ижара келишими менен убактылуу пайдаланууга берилген. Мүлк № 2 корук зонасында жайгашкан, анда мамлекеттик эстеликтерди коргоо органдарынын макулдугусуз кандайдыр бир курулуштарды курууга же учурдагы пландаштыруу структурасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат.
Имарат 1971-жылы ошол кезде курулуп жаткан Борбордук универмаг(ЦУМ) айланасындагы архитектуралык ансамблдин бир бөлүгү катары курулган. Архитекторлору Рафкат Мухамадиев жана Каныбек Алыкулов болгон.