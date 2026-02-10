09:30
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Кыргызча

Январь айында Кыргызстанда кызамыктын жаңы учурлары катталды

Январь айында Кыргызстанда кызамыктын жаңы учурлары катталган. Бул тууралуу Республикалык иммунопрофилактика борборунун дарыгери Гүлзада Даданова «Биринчи радиодо» билдирди.

Анын айтымында, 2025-жылдын аягына чейин оорунун көрсөткүчү төмөндөгөн, бирок жаңы жылдын биринчи айында өлкөдө 22 жаңы учур катталган.

Адис белгилегендей, жуктуруп алгандардын 92 пайызы вакцинадан баш тарткан же аны өз убагында албаган адамдар болгон. Кызамык менен ооругандардын сегиз пайызы эмделген. Бирок, алардын алты пайызы биринчи дозасын гана алышкан.

«Балдар өмүрүнүн биринчи жылында алган алгачкы вакцинациядан кийин иммунитет пайда болуп, 90 пайыз коргоону камсыз кылат. Бала эки жашка чыкканда, дагы бир доза керек болот. Ал 98 пайызга чейин коргоону камсыз кылат. Бир доза алып, бирок жуктуруп алгандардын калган эки пайызы иммунитет али өнүгө элек болгондуктан жуктуруп алышат», — деп түшүндүрдү Гүлзада Даданова.

Вакцинация кызамыктан коргоонун жана кайталанышынын алдын алуунун эң ишенимдүү жана натыйжалуу жолу бойдон калууда.

Мурда 2025-жылы Кыргыз Республикасында кызамыктан улам он өлүм катталганы кабарланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361281/
Кароо: 44
Басууга
Теги
Кыргызстанда жыл башынан бери беш бала кызамыктан каза болду
Кыргызстанда бир жылда 8,8 миң кызамык оорусу катталды
Кыргызстанда кызамык оорусунан 8 миңден ашуун учур катталды
Кызамык оорусу: Кыргызстанда 7342 учур катталып, тогузу каза болду
Кызамыктын жайылышы. Аткаминерлер коңгуроо кагууда
Кыргызстанда кызамык оорусу боюнча абал курч бойдон калууда
2025-жылдан бери өлкөдө 200дөн ашуун кызамык оорусунун жаңы учуру катталды
Кыргызстанда кызамык оорусу азайды
Кыргызстанда кызамык менен ооругандардын саны азая баштады
2024-жылы Кыргызстанда кызамыктан эки наристе чарчап калды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды Караколдо экстремисттик материалдарды тараткан киши камакка алынды
Олимпиада &minus;2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот? Олимпиада −2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот?
10-февраль, шейшемби
09:15
Январь айында Кыргызстанда кызамыктын жаңы учурлары катталды Январь айында Кыргызстанда кызамыктын жаңы учурлары кат...
09:00
Олимпиада −2026: Бүгүн кыргызстандык спортчу Артур Сапарбеков жарышка чыгат
08:37
«Манас» эпосуна арналган скульптуралык жана композициялар боюнча сынак узартылды
08:00
Бүгүн Бишкектин Энергетиктер шаарчасында суу күн боюу өчүрүлөт
07:45
Кыргызстандык спортчу Азия велосипед тебүү чемпионатында эки медаль жеңип алды
9-февраль, дүйшөмбү
17:30
10-февралга карата аба ырайы
16:10
Ысык-Ата районундагы суткалык жөнгө салуу бассейни мамлекетке кайтарылды
15:20
Биологиялык активдүү кошумчалар колдонуудан баш тартуу сунушталды. Тизме
15:05
Аламан улак таштанды жайга айланды: Уюштуруучуларга айып пул салынды.
13:40
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды