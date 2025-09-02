Кыргызстанда бир жылда 8,8 миң кызамык оорусу катталды. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде Республикалык иммунопрофилактика борборунун эпидемиологу Айчүрөк Макилова билдирди.
Анын айтымында, кызамык оорусу 2023-жылдан бери уланып келет. Бишкек, Чүй жана Ош облустарында абал кооптуу бойдон калууда.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, борбордо 5 миңден ашуун, Чүй облусунда 1 миңден ашык, Ош облусунда 700дөн ашуун кызамык оорусу катталган.
Бишкекте көбүнчө 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар жабыркайт, 1 жашка чейинки балдар эмдөөдөн өтпөгөндөр бар.
Эске сала кетсек, оорунун көп болушуна эмдөөнүн аздыгы себеп болууда. Анализ көрсөткөндөй, ооруга чалдыккандардын 94 пайызы эмдөөдөн өтпөгөн, анын ичинде ата-энесинин баш тартуусу, медициналык жактан бошотуу жана жашы жете электерге байланыштуу.
Саламаттыкты сактоо министрлиги ата-энелерди жана бардык жарандарды эмдөөнү кийинкиге калтырбоого чакырат. Кызамыкка каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген жана бардык саламаттыкты сактоо мекемелеринде бар. Бул бекер.