Кыргызстанда бир жылда 8,8 миң кызамык оорусу катталды

Кыргызстанда бир жылда 8,8 миң кызамык оорусу катталды. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде Республикалык иммунопрофилактика борборунун эпидемиологу Айчүрөк Макилова билдирди.

Анын айтымында, кызамык оорусу 2023-жылдан бери уланып келет. Бишкек, Чүй жана Ош облустарында абал кооптуу бойдон калууда.

Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, борбордо 5 миңден ашуун, Чүй облусунда 1 миңден ашык, Ош облусунда 700дөн ашуун кызамык оорусу катталган.

Бишкекте көбүнчө 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар жабыркайт, 1 жашка чейинки балдар эмдөөдөн өтпөгөндөр бар.

Эске сала кетсек, оорунун көп болушуна эмдөөнүн аздыгы себеп болууда. Анализ көрсөткөндөй, ооруга чалдыккандардын 94 пайызы эмдөөдөн өтпөгөн, анын ичинде ата-энесинин баш тартуусу, медициналык жактан бошотуу жана жашы жете электерге байланыштуу.

Саламаттыкты сактоо министрлиги ата-энелерди жана бардык жарандарды эмдөөнү кийинкиге калтырбоого чакырат. Кызамыкка каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген жана бардык саламаттыкты сактоо мекемелеринде бар. Бул бекер.
