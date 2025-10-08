10:36
Кыргызстанда жыл башынан бери беш бала кызамыктан каза болду

Жыл башынан бери Кыргызстанда кызамыктан каза болгон беш бала катталды. Бул тууралуу Биринчи радиого No12 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун эне жана баланы коргоо боюнча орун басары Айгерим Урматбекова билдирди.

Анын айтымында, учурда кызамык оорусу күч алууда. Ошондуктан медицина кызматкерлери бул жугуштуу ооруга каршы эмдөө иштерин күчөтүштү.

Айгерим Урматбекова ата-энелерди өз жеринде балдарын кызамыкка каршы эмдөөгө чакырат.

Эскерте кетсек, 2025-жылдын тогуз айында 8800 кызамык оорусу катталган.

Дарттын жогорку деңгээли эмдөөлөрдүн төмөндүгүнө байланыштуу болууда. Анализ көрсөткөндөй, ооруга чалдыккандардын 94 пайызы, анын ичинде ата-энелеринин баш тартуусунан, медициналык жеңилдиктерден жана жашы жете электердин эмдөөсүнөн улам эмдөөдөн өтүшкөн эмес.

Саламаттыкты сактоо министрлиги ата-энелерди жана бардык жарандарды эмдөөнү кечиктирбөөгө чакырат. Кызамыкка каршы эмдөө улуттук ырааттамага киргизилген жана бардык медициналык мекемелерде бар. Алар бекер.
