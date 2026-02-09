13:09
Кыргызча

Кыргызстанда бир жумада 25 миңден ашык жол кыймылы эрежесин бузуу катталды

2026-жылдын 2-февралынан 8-февралына чейин өлкөдө 25 638 жол кыймылынын эрежесин бузуу фактылары катталды. Бул тууралуу ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди.

Алардын ичинен:

  • Тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу-2 666;
  • Мас абалында авто транспорт каражатын башкаруу −359;
  • Авто унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу-166;
  • Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар-674;
  • Транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу-3 728;
  • Авто ээнбаштык −27;
  • Белгиленген ылдамдыктан ашуу- 2 588;
  • Жалган мамлекттик номуру менен унаа башкаруу — 11;
  • Башка жол эрежелерин бузуу фактылары —11 821;
  • Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 3 598 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган.

Мекеме айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361139/
Кароо: 103
