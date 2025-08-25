13:12
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды

Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу КР ИИМ Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, анын ичинен:

тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу — 1006;

мас абалында авто транспорт каражатын башкаруу — 273;

авто унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 180;

жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар — 805;

транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу — 4 215;

авто ээнбаштык — 41;

белгиленген ылдамдыктан ашуу — 3 841;

жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу — 18;

башка жол эрежелерин бузуу фактылары — 10 997;

Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 126 унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган.

ЖКККББ айдоочуларды жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат.
