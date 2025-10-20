11:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

Кыргызстанда бир жумада 24 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды

ЖКККББ
Фото ЖКККББ . Бир жумада 24 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды

Кыргызстанда 13-19-октябрга чейин 24 566 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталганын ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциянын басма сөз кызматы билдирди.

Белгиленгендей, ар кандай эреже бузуулар үчүн 2753 унаа айып жайга киргизилген.

Алдын ала маалымат боюнча, төмөнкүдөй мыйзам бузуулар катталган:

  • Тийиштүү документтери жок унаа башкаруу — 1642;
  • Мас абалында унаа башкаруу — 284;
  • Унаалардын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу — 232;
  • Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежесин бузуулар — 220;
  • Транспорт каражаттарын пайдалануу эрежелерин бузуулар — 3438;
  • Айдоочулук ээн баштык — 35;
  • Ылдамдык нормадан ашкандар — 4090;
  • Жалган мамлекеттик номур менен айдоо — 14;
  • Башка жол эрежесин бузуулар — 11939.

ЖКККББ айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырат
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347746/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды
Өткөн жумада Кыргызстанда 300дөн ашык мас абалында айдоочулар аныкталды
Кыргызстанда бир жумада 23 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы катталды
Жол эрежесин бузган айдоочуларга ошол жерден дароо сынак тапшыруу киргизилет
Бишкекте бир жумада 7 миңден ашуун жол эрежесин бузуу фактысы катталды
Кыргызстанда бир жумада 22 миңден ашуун жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды
Кыргызстанда бир жумада 269 мас айдоочу айыпка жыгылды
Бир жуманын ичинде ЖКККББ 23 миңге жакын жол эрежесин бузуу фактысын аныктады
Февралда 6 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды
Чүй облусунда 755 жолу жол эрежесин бузган айдоочу кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44&nbsp;компания киргизилген Кыргызстандын курулуш министрлигинин кара тизмесине 44 компания киргизилген
Ажылык &minus;2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады
Нарын облусундагы &laquo;Маринка&raquo; пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды Нарын облусундагы «Маринка» пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кыргызстандын Чикаго шаарындагы консулу Болотбек Борбиев кызматтан бошотулду Кыргызстандын Чикаго шаарындагы консулу Болотбек Борбиев кызматтан бошотулду
20-октябрь, дүйшөмбү
10:41
Кыргызстанда бир жумада 24 миңден ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды Кыргызстанда бир жумада 24 миңден ашык жол эрежесин буз...
10:27
Салык кызматы: Арыздан улам 13 салык кызматкери бошотулду
10:07
Кыргызстандан 446,6 миллион долларлык 4,2 тонна алтын экспорттолду
09:38
Муниципалдык кызматкерлер калаа көрктөндүрүүсүн бузгандарга айып пул салат
09:24
Бүгүнкү доллардын курсу
17-октябрь, жума
18:10
18-октябрга карата аба ырайы