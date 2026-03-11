10:01
Кар көчкү түштү: Бишкек-Ош унаа жолу убактылуу жабылды

Ала-Бел ашуусунда кар көчкү түшүп, Бишкек-Ош жолу жабылды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бүгүн, 11-мартта таңкы саат 06:50дө Бишкек-Ош жолунун 224-чакырымында, Ала-Бел ашуусунда кар көчкү түшкөн. Буга байланыштуу бардык унаалар үчүн каттам эки тараптуу убактылуу жабылды.

Учурда № 23 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери атайын техниканын жардамы менен жолду тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат.

Кошумча маалымат кийинчерээк берилет.
