12:34
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Кыргызча

Ашууларда абал: Жол ачык, каттам бар

Бүгүн, 29-январда өлкөнүн ашууларында жол ачык, каттам бар. Бул тууралуу Транспорт министрлиги билдирет.

Маалыматка ылайык, жалпы пайдалануудагы унаа жолдордо инерттик материалдарды чачуу, кар күрткүлөрүн тазалоо иштери күнү-түнү үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө.

Мындан тышкары, подряддык компаниялар тейлеген жол тилкелеринде да тазалоо жана жол жээгин кеңейтүү иштери туруктуу аткарылууда.

Министрлик ашуу аркылуу жол жүргөн айдоочуларды жол коопсуздугун камсыздап, ылдамдыкты сактап, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин сактоого жана керектүү шаймандарды ала жүрүүгө чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359737/
Кароо: 110
Басууга
Теги
Ашууларда абал айтылды: Каттам бар, чектөө жок
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
Ашууларда абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал: Каттам бар, жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашууларындагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
Ашуулардагы абал: Чектөө жок, каттамдар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
29-январь, бейшемби
12:15
Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди
12:08
Касым-Жомарт Токаевдин жаңы басма сөз катчысы дайындалды
11:24
Ыкчам көтөрүлүү уланууда. Алтындын баасы 5400 доллардан ашты
11:11
Бакай-Ата конушунда эки бала сууга чөгүп, каза болду
11:05
Ашууларда абал: Жол ачык, каттам бар