11:01
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Кыргызча

12 жылдык окууга өтүү. Үч сабак боюнча окуу китептерин иштеп чыгуучулар тандалды

Агартуу министрлиги 12 жылдык билим берүү моделине өтүүнүн алкагында жаңы муундагы окуу китептерин даярдоо максатында авторлорду жана иштеп чыгуучуларды тандоо боюнча сынак өткөрдү.

Агартуу министрлиги
Фото Агартуу министрлиги. Үч сабак боюнча окуу китептерин иштеп чыгуучулар тандалды

Маалыматка ылайык, сынак «Кыргыз тили» (1—12-класстар), «География» жана «Тарых» (7—12-класстар) предметтери боюнча эки этапта уюштурулду.

Биринчи этапта атайын түзүлгөн калыстар тобу катышуучулардын резюмелерин, кесиптик тажрыйбасын, илимий-методикалык эмгектерин жана компетенттүүлүгүн баалады.

Экинчи этапта талапкерлер берилген тапшырманын негизинде иштелип чыккан долбоорлорун офлайн жана онлайн форматта презентациялап, коргошту.

Сынактын жыйынтыгы боюнча:

  • «География» предмети боюнча 10 арыз кабыл алынып, 10 автор тандалды;
  • «Тарых» предмети боюнча 16 арыз кабыл алынып, 8 автор тандалды;
  • «Кыргыз тили» предмети боюнча 24 арыз кабыл алынып, 5 автор тандалып алынды.

Сынактын жыйынтыгына ылайык «Кыргыз тили» предмети боюнча кошумча авторлорду тартуу зарылдыгы аныкталды.

Белгилей кетсек, 2025/26-окуу жылында 12 жылдык программага өтүүгө байланыштуу бир катар сабактар ​​үчүн STEM, математика жана англис тили боюнча жаңы окуу китептери даярдалган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359721/
Кароо: 85
Басууга
Теги
Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүү системасы -бул глобалдык зарылчылык»
12 жылдык билим берүү: Реформанын алкагында кайсы класстар секирик жасайт?
Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга 11 млрд сомдон ашык каражат бөлүнөт
Кыргызстандыктар Түркиянын окуу жайларына тапшыра алышат. Каттоо башталды
Өлкөдөгү мектеп-гимназиялар, лицейлер статусунан ажырашы мүмкүн. Кайсыл учурда?
Окуучулар арасында улуттук олимпиада качан өткөрүлөрү белгилүү болду
Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кышкы кабыл алуунун экинчи туру башталды
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында мектептерде кыргыз класстары көбөйтүлөт
Кыргызстанда үй шартында бала бакча ачуу жеңилдетилет
Кыргызстандык окуучу эл аралык олимпиадада күмүш медалга ээ болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
29-январь, бейшемби
10:45
Зеленский Путин менен жолугушууга даяр: Кремлдин жообу Зеленский Путин менен жолугушууга даяр: Кремлдин жообу
10:32
Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмү азайып, энелердин өлүмү көбөйгөн
10:09
12 жылдык окууга өтүү. Үч сабак боюнча окуу китептерин иштеп чыгуучулар тандалды
10:02
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
09:42
Бүгүнкү доллардын курсу