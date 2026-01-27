13:33
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Кыргызча

Жаңы гимн: Жогорку Кеңеш сунушталган үч вариантты тең четке какты

Бүгүн, 27-январда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу комитетинде депутаттар мамлекеттик гимн сынагынын экинчи айлампасында үч ырды текст, музыкасы менен чогуу угушту.

Жыйында мамлекеттик гимнди өзгөртүү үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, музыка таануучу Чынара Үмөталиева гимндин текстин да, музыкасын да тандоо оңойго турбаганын, буга чейинки келген варианттардын баары жарабаганын белгиледи.

«Гимндерди тажрыйбалуу кесипкөй композиторлор жазат. Ал эми бардык эле композиторлор жаза албайт. Гимн тандоо үчүн бир жыл иштедик. Бир топ адамдар катышты, бирок бир дагы сунуш гимнге окшош болгон жок. Тандалган үч тексттин музыкалары салмактуу болгону менен тексти ага ылайыксыз. Ошондуктан, азыркы гимнибиз буларга салыштырмалуу кыйла салмактуу, аны чоң-чоң акындар жана таланттуу композиторлор жараткан», — деди Чынар Үмөталиева.

Талкуудан кийин комитет мүчөлөрү үч вариантты тең четке кагып, комиссия мүчөлөрү идеалдуу гимнди табуу үчүн иштей бериши керектигин белгилешти.

Эске салсак, гимнди 2024-жылы өзгөртүү идеясын парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу айткан. Кийинчерээк президент бул сунушту колдогон. Кийинчерээк гимнди тандоо үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Жаңы гимн 2025-жылдын апрелине чейин тандалышы керек деп айтылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359441/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Бишкекте жаш манасчылардын кароо-сынагы жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөр кимдер?
Аалам сулуусу сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды
Бүгүн дастанчылардын республикалык кароо-сынагы башталат
Кыргызстандагы 191 мектеп директорунун кызматына сынак жарыяланды
IV Бишкек эл аралык кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу башталды
Дастанчылардын республикалык кароо-сынагы өтөт
Кыргызстандын «Жылдын мыкты мугалими» сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Тизме
Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
«Интервидение-2025»: Кыргызстандык ырчылар экинчи орунду ээледи
Эртең «Интервидение-2025» сынагы башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең &laquo;Туткун&raquo; көркөм тасмасынын бет ачары өтөт Эртең «Туткун» көркөм тасмасынын бет ачары өтөт
Камчыбек Ташиев үч&nbsp;эм&nbsp;төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди Камчыбек Ташиев үч эм төрөлгөн үй-бүлөгө эки бөлмөлүү батир берди
ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы ЕККУнун Башкы катчысы Кыргызстанга келет: ТИМдеги жолугушуунун чоо-жайы
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
27-январь, шейшемби
13:09
Жаңы гимн: Жогорку Кеңеш сунушталган үч вариантты тең четке какты Жаңы гимн: Жогорку Кеңеш сунушталган үч вариантты тең ч...
12:30
Ысык-Көл форумунун бренд жана эн тамгасын иштеп чыгуу боюнча сынак жарыяланды
12:17
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
12:11
Пайдалуу кеңеш: Нандын ордуна эмне колдонсо болот?
11:38
Улуттук банк эсептик ченди 11 пайыз деңгээлинде калтырды