Дастан Бекешев: «Кыргызстандагы таксилердин баасы кескин жогорулашы мүмкүн»

Кыргызстандагы таксилердин баасы кескин жогорулашы мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзүнүн Telegram каналында жарыялады.
Ал 2026-жылдын 1-февралынан баштап бардык таксилер мурда кабыл алынган эрежелерге ылайык лицензияланышы керек экенин эске салды.
«Эгерде Министрлер кабинети өзгөртүүлөрдү киргизбесе, көптөгөн жарандар жумушсуз калып, такси айдоочусу болуп иштей алышпайт. Таксилер бир топ кымбаттап, 200-300 сом эмес, 700-800 сомго көтөрүлөт, анткени суроо-талап жогору болуп, сунуш аз болот. Салык төлөгөн адамдар азаят», — деди Дастан Бекешев.
Ал кошумчалагандай, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, айрыкча дүлөй жарандар, лор дарыгерлери аларга мөөр басуудан баш тарткандыктан, айдоочулук күбөлүк ала алышпайт.
«Бул адамдар айдоочулук күбөлүк алып, унаа айдай алса да, алар муну мурунтан эле жасашкан. Жалпысынан алганда, алар такси бизнесин лицензиялоо үчүн оор шарттарды түзүштү. Менимче, кандайдыр бир киреше табууга аракет кылгандар катуу нааразы болушат. Айрымдарынын насыялары бар. Башка өлкөлөрдөн кайтып келип, такси ишине өткөн мигранттар нааразы болушу мүмкүн. Алар үчүн бул акча табуу үчүн чоң тармак. Эми алардын тагдыры эмне болорун элестете албайм», — деп белгиледи депутат.
Анын айтымында, 7 миңден бир аз ашыгыраак адам гана айдоочулук күбөлүк алган, ал эми жалпысынан 60-70 миңге жакын такси айдоочусу бар, демек, алардын саны он эсеге азаят.
Буга чейин Дастан Бекешев Министрлер Кабинетине таксиге лицензия берүү мөөнөтүн алты айга жылдырууну сунуштаган.