Кыргызстанда инфляция 2025-жылдын экинчи кварталында 7,7 пайызды түздү

Үстүбүздөгү жылдын экинчи чейрегинде Кыргызстанда инфляция тездеп, 7,7 пайызды түздү. Мындай маалыматтар Улуттук банктын көрсөтүлгөн акча-кредит саясаты боюнча отчетунда камтылган.
Регулятордун маалыматы боюнча, инфляция жылдык мааниде 8 пайызды түздү.
Баалардын өсүшү тышкы жана ички факторлорго — мунайга жана азык-түлүккө дүйнөлүк баанын жогорку туруксуздугуна, геосаясий чыңалуунун күчөшүнө жана алдыңкы өлкөлөрдүн соода саясатынын өзгөрүшүнө, ошондой эле электр жана жылуулук энергиясына тарифтердин кайра каралышы, айлык акынын өсүшү, мамлекеттик чыгымдардын кеңейиши жана кредиттердин көбөйүшү менен шартталган.
2025-жылдын июнь айында азык-түлүк инфляциясы жылдык мааниде 10,2 пайызды түздү.
Эт жана мөмө-жемиш эң көп кымбаттаган — тиешелүүлүгүнө жараша 17,2 жана 22,3 пайызга.
Жаңы түшүмгө байланыштуу июнь айында жашылчалардын жана жемиштердин өздүк наркынын өсүүсү басаңдап, жылдык мааниде 35,4 пайызды түздү.
Июнь айында азык-түлүк эмес товарлардын баасы 5,5 пайызга, кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы 5,6 пайызга жогорулаган.
Базалык инфляция июнь айында жылдык мааниде 6,3 пайызды түздү.