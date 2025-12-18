11:27
Быйыл Кыргызстандагы турак жай баалары 36 пайызга жогорулады

2025-жылы Кыргызстандагы турак жай баалары 36 пайызга жогорулады. Бул тууралуу Эл аралык курулушчулар ассоциациясынын өкүлү Кайнарбек Кулуев курулуш тармагынын көйгөйлөрү жана келечеги боюнча тегерек столдо сүйлөп жатып билдирди.

Анын айтымында, Бишкекте баалар 26 пайызга, анын ичинде батирлер 18,5 пайызга өскөн.

«Турак жайды сатып алуу жана сатуу бүтүмдөрүнүн саны 9,1 пайызга азайган. Ал эми рыноктун көлөмү акчалай түрдө көбөйгөн эмес», — деди эксперт.

Ал бүтүм көлөмүнүн төмөндөшү турак жайдын жеткиликтүүлүгүнүн төмөндөшүн жана калктын реалдуу сатып алуу жөндөмүнүн жогорулаганын көрсөтүп турат деп эсептейт.

Кайнарбек Кулуев негизги себептерди көп кабаттуу курулуш үчүн жердин жетишсиздиги, курулуш материалдарынын жана жумушчу күчүнүн баасынын өсүшү жана мамлекеттик менчиктеги долбоорлорго гана берилген артыкчылыктар катары атады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355067/
Кароо: 38
