10:56
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Кыргызча

Ашууларда абал айтылды: Жол ачык, каттам бар

Бүгүн, 26-январда өлкө аймагындагы унаа жолдордо жана ашууларда жол ачык, каттам бар. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, Бишкек — Ош унаа жолундагы Төө-Ашуу, Ала-Бел, Көк-Бел, Тараз — Талас — Суусамыр унаа жолундагы Өтмөк ашууларында, Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолундагы Долон, Кызыл-Бел жана Ат-Башы районундагы Ак-Бейит, Түз-Бел, Торугарт ашуусунда жана Түп — Кеген жолунда каттам бар, жол ачык.

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги
Фото Транспорт жана коммуникациялар министрлиги

Учурда жолдордо, ашууларда кар күрткɵлɵрүн тазалоо кум- туз аралашмасын чачуу, жол жээгин кеңейтүү иштери жүрүүдө.

Транспорт министрлиги алыс жолго чыккан айдоочуларды жол эрежесин сактап, унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359225/
Кароо: 81
Басууга
Теги
Ашуулардагы абал: Каттам бар, жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашууларындагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
Ашуулардагы абал: Чектөө жок, каттамдар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө
Ашуулардагы абал: Каттам бар, чектөө жок
Ашуулардагы абал айтылды: жол ачык, чектөө жок
Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32&nbsp;оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
&laquo;Кош&raquo; аттуу кыргыз драмасы Бишкекте көрсөтүүгө чыкты «Кош» аттуу кыргыз драмасы Бишкекте көрсөтүүгө чыкты
Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды
Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң&nbsp;пайдалуу азыктар аталды Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң пайдалуу азыктар аталды
26-январь, дүйшөмбү
10:30
Түндө Кыргызстандын түштүк тарабында жер титирөө катталды Түндө Кыргызстандын түштүк тарабында жер титирөө каттал...
10:17
Ашууларда абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
10:03
Кышкы кабыл алуу. ЖОЖдорго акыркы тур башталды
09:46
ЖКнын мурдагы депутаты Шайлообек Атазов абактан тил кат менен бошотулду
09:34
Бүгүнкү доллардын курсу