11:02
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Кыргызча

Ашуулардагы абал: Каттам бар, жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө

Бүгүн, 23-январга карата унаа жолдордо жана ашууларда каттам үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, Бишкек-Ош унаа жолунун Төө-Ашуу ашуусунда күн бүркөк, каттам бар.

Барскоон-Ак-Шыйрак унаа жолундагы Сөөк ашуусунда кар жаап жатат, жол ачык.

Каракол-Эңилчек унаа жолундагы Чоң-Ашуу ашуусунда күн бүркөк, каттам бар.

Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолундагы Долон, Чар, Ак-Бейит, Кубакы ашуулары жана Боом капчыгайында кар жаап жатат, жол кыймылы үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Ошондой эле, Суусамыр-Талас-Тараз унаа жолундагы Өтмөк ашуусунда кар жаап жатат, каттам бар.

Мекеме кышкы жол шарттарын эске алып, кышкы дөңгөлөктөрдү колдонуп, керектүү шаймандарды ала жүрүүнү жана жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358975/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашууларындагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
Ашуулардагы абал: Чектөө жок, каттамдар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө
Ашуулардагы абал: Каттам бар, чектөө жок
Ашуулардагы абал айтылды: жол ачык, чектөө жок
Төө-Ашууда жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди
Ашуулардагы абал: Төө-Ашуу жана Өтмөктө кар жаап жатат
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
23-январь, жума
10:42
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолдогу кырсыктан бир аял каза болуп, үчөө жабыркады Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолдогу кырсыктан бир аял ка...
10:15
Ашуулардагы абал: Каттам бар, жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө
10:05
«Оскар» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды
09:50
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8,85 миллиард долларга жетти
09:32
Бүгүнкү доллардын курсу
22-январь, бейшемби
14:15
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
13:41
Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды
13:04
Гендердик теңчилик. ЖК мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды
12:48
Мурадил Жумадилде уулу: «Кесиптик бирликтердин каражаттары эми текке кетпейт»