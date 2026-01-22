14:54
Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды

Ош облусунун Өзгөн районунда бир жарым айлык бала белине хижама жасалгандан кийин чарчап калган. Жергиликтүү оорукана бул маалыматты 24.kg агенттигине тастыктады.

Дарыгерлердин айтымында, бала 21-январдын түнүндө өтө оор абалда постгеморрагиялык шок жана кан аздыгы менен ооруканага жаткырылган.

«Ата-энеси баланы элдик дарыгерлерге алып барып, аркасына ийне сайдырышкан. Анын гемоглобини 45 болчу, ал эми кадимки көрсөткүчү 110-120. Тилекке каршы, биз баланы сактап кала алган жокпуз. Иликтөө процедуралары канча күнгө созулганы белгисиз, бирок биз дароо жергиликтүү милиция бөлүмүнө кабарлаганбыз», — деп билдиришти ооруканадан.
