13:22
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Кыргызча

Гендердик теңчилик. ЖК мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды

Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйынында г жыйынында «Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына («Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» конституциялык мыйзам долбоорун жана «Гендердик теңчилик маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда кабыл алынды.

Документ мурунку чакырылыштагы депутаттар тобу тарабынан иштелип чыккан. Анын жоболорунун бири — «Министрлер кабинети жөнүндө» мыйзамга киргизилген түзөтүү, анда министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө талапкерлер бир жыныстагы адамдардын 70 пайызынан ашпашы керектиги каралган.

Конституциялык, Жогорку жана жергиликтүү сотторго судьяларды конкурстук тандоо үчүн ушул сыяктуу эреже киргизилүүдө. Учурдагы мыйзамдарда судьяларды дайындоодо гендердик өкүлчүлүк жөнүндө жобо бар, бирок ал штаттык кызматкерлердин саны беш же андан көп болгон учурларга гана тиешелүү.

Ошондой эле, шаар мэрлерин жана акимдерди дайындоодо, мамлекеттик кызмат орундарына бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган өкүлчүлүгү талап кылынат.

Мындан тышкары, мыйзам долбоорунда жумуш ордунда зомбулуктан жана куугунтуктоодон эркиндик, эки жыныстагы адамдарга бирдей эмгек акы төлөө, мамлекеттик органдарда гендердик аудит жүргүзүү зарылдыгы жана ар кандай түзүмдөрдө эркектер менен аялдардын бирдей өкүлчүлүгүн камсыз кылууга жардам бере турган башка жоболор камтылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358878/
Кароо: 56
Басууга
Теги
Жогорку Кеңештин депутаттары «ЖМК жөнүндө» мыйзам долбоорун I окууда кабыл алды
Жалаа мыйзамы. Тартип бузгандарды аныктоого Маданият министрлиги катышпашы керек
ЖК депутаттары ишкерликти текшерүү боюнча мыйзам долбоорун караган жок
Өнөр жай ишканалары кызматкерлерди камсыздандырууга милдеттүү болот
Аймактык реформа. Парламент мыйзам долбоорун үч окууда кабыл алды
Грузиянын президенти «чет элдик агент» мыйзамына вето коерун билдирди
Депутаттар «чет элдик өкүл» мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алышты
Transparency International «чет өлкөлүк өкүл» мыйзамын кабыл албоого чакырды
Парламент «чет элдик өкүл» мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды
«Чет элдик өкүл» мыйзам долбоорунан кылмыш жоопкерчилиги алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
22-январь, бейшемби
13:04
Гендердик теңчилик. ЖК мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды Гендердик теңчилик. ЖК мыйзам долбоорун экинчи окууда ж...
12:48
Мурадил Жумадилде уулу: «Кесиптик бирликтердин каражаттары эми текке кетпейт»
12:23
Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң пайдалуу азыктар аталды
11:55
УКМК Карагач токоюнун 11 гектарын мамлекетке кайтарды
11:25
№ 13 шайлоо округундан кайра шайлоого он алты талапкер арыз берди