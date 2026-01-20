15:57
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстанда аскердик билеттерди жана каттоону санариптештирүү башталды

Кыргызстан аскердик каттоону жана аскердик билеттерди санарип форматына өткөрө баштады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн Коргоо министрлигине унааларды тапшыруу аземинде билдирди.

Анда Адылбек Касымалиев аталган министрлик санариптештирүүнүн биринчи этабын, документ жүгүртүүнү, жарандык кадрларды эсепке алууну жана аскердик каттоо процесстерин иретке келтирүүнү ийгиликтүү ишке ашырганын айтты.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

«Аскердик каттоонун электрондук системасы беш аскер комиссариатында пилоттук түрдө ишке киргизилди. Үстүбүздөгү жылдын март айына чейин ал кошумча 25 аскер комиссариатына жайылтылат», — деп белгиледи ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358574/
Кароо: 76
Басууга
Теги
Бишкек медициналык тез жардам борборунда кызматтарды санариптештирүү талкууланды
Аяз Баетов: «Санариптештирүү Кыргызстандын сотторунун ишин тездетүүдө»
Кыргызстанда санариптик сомдун укуктук статусу бекитилди
Санариптик кодду жазууга аткаминерлер 7 миллион доллар коротушкан
Каныбек Туманбаев: Санариптештирүүнү ишке ашырбаган жетекчилер кызматтан алынат
Бишкекте «Санариптик фермер — 2025» форуму өтөт
Мындан ары 50 жашка чейинки жарандарга кагаз маалымкаттар берилбейт
MEGA санариптештирүүнү өнүктүрүү башчысы Санариптик өнүктүрүү министри болду
Мамлекеттик органдар кадрдык документтерди санариптик иштетүүгө өткөрөт
Бардык эски маалыматтар электрондук эмгек китепчесинде сакталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады
Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83&nbsp;жылдыгын Бишкекте белгилешет Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет
Бишкекте эт&nbsp;жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
20-январь, шейшемби
15:36
Кыргызстанда мобилдик эт сатуу дүкөндөрү ачылат Кыргызстанда мобилдик эт сатуу дүкөндөрү ачылат
15:17
Кыргызстанда аскердик билеттерди жана каттоону санариптештирүү башталды
15:03
Кыргыз армиясы 81 жаңы унаа жана атайын техникалар тапшырылды
14:30
Кыргыз тил усулу. Виктория Кринвальд мамлекеттик тилди кантип тез үйрөтүүдө?
13:08
№ 13 шайлоо округунда кайра шайлоо: Тогуз талапкер арыз берди