Аяз Баетов: «Санариптештирүү Кыргызстандын сотторунун ишин тездетүүдө»

Кыргызстан сот системасына санариптик технологияларды активдүү киргизүүдө. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Баетов эртең мененки брифингде билдирди.
Анын айтымында, учурда Жогорку Сотто жана жалпы сот системасында масштабдуу реформалар жүргүзүлүп жатат. Жаңылануулардын бири соттук отурумдар тууралуу онлайн билдирүүлөрдү киргизүү болду. «Сот отурумдардын 50 пайыздан ашыгы тараптарга туура эмес билдирилгендиктен улам кийинкиге жылдырылып келген. Буга чейин чакыруу кагазы почта аркылуу жөнөтүлсө, эми катчы адвокаттын электрондук дарегине же WhatsApp номерине билдирүү жөнөтө алат. Ушунун аркасында «жылдыруулардын» саны азайып, процесстер созулган жок», — деди министр.
Ал кошумчалагандай, реформаларда сот отурумдарын милдеттүү түрдө видеого тартуу, күрөө жөнүндөгү мыйзамдын күчүнө кириши жана төлөмдөрдү онлайн режиминде төлөө мүмкүнчүлүгү да каралган. Мунун баары, деп баса белгиледи Аяз Баетов, өлкөнүн сот системасын санариптештирүүгө жаңы дем берет.