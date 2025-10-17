10:57
Кыргызча

Бишкек медициналык тез жардам борборунда кызматтарды санариптештирүү талкууланды

Саламаттыкты сактоо министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Нургүл Аднаева Бишкек шаардык медициналык тез жардам борборунда жеринде жыйын өткөрдү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди.

Анын айтымында, жолугушууда санариптик күн тартибиндеги негизги маселелер талкууланып, Борбордук шайлоо комиссиясынын ишинде колдонулган санариптик технологиялар менен тааныштырылды жана учурдагы автоматташтырылган башкаруу тутумунун функционалдуулугу сунушталды.

Ал төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

  • геолокациянын жана жол кыймылынын шарттарынын негизинде автоматтык түрдө чакыруунун маршруту жана тез жардам бригадасынын тапшырмалары;
  • реалдуу убакыт режиминде транспорт каражаттарынын кыймылына көз салуу жана ыкчам кызматтардын аракеттерин координациялоо мүмкүнчүлүгү;
  • бейтаптарды ооруканага жаткырууну жана андан кийинки байкоону тездетүү үчүн медициналык мекемелер менен маалымат алмашуу.

Нургүл Аднаева Тез жардам борборунун маалыматтык системасын мындан ары улуттук электрондук саламаттык сактоо платформасына интеграциялоо боюнча зарыл иштерди жүргүзүүнү жана ишке ашыруу этаптары жана мөөнөттөрү боюнча сунуштарды киргизүүнү тапшырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347498/
Кароо: 64
