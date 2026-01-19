13:18
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Кыргызча

Кытайдын калкы 2025-жылы 3,3 миллиондон ашык адамга азайды

Кытайдын калкы 2025-жылы дагы азайды. Улуттук статистика бюросунун маалыматы боюнча, өткөн жылы өлкөдө 7,92 миллион адам төрөлүп, 11,31 миллион адам каза болгон. Бул калктын табигый түрдө 3,39 миллионго төмөндөшүн билдирет.

Жылдын аягында республиканын жалпы калкынын саны болжол менен 1,4 миллиардды түзгөн. Болжол менен 716 миллион эркек жана 688 миллион аял бар.

Жаш курагы боюнча бөлүштүрүү: Калктын 60,6 пайызы (болжол менен 851 миллион адам) 16 жаштан 59 жашка чейинки эмгекке жарамдуу куракта. 60 жаштан ашкан адамдардын үлүшү 23 пайызга (болжол менен 323 миллион) жеткен, алардын 15,9 пайызы (болжол менен 223 миллион) 65 жана андан жогорку курактагы жарандар.

Кытайдын калкынын саны төртүнчү жыл катары менен азайып баратат. Адистер бул тенденцияны төрөлүүнүн туруктуу төмөндүгүнө, коомдун картайышына, турак жай жана билим берүү чыгымдарынын өсүшүнө жана жаштар арасындагы социалдык көз караштардын өзгөрүшүнө байланыштырышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358372/
Кароо: 72
Басууга
Теги
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
2028-жылга чейин Бишкекте калктын саны дээрлик 1,5 миллионго жетет
Дүйнө жүзүндөгү калктын саны 2024-жылы канчага өскөндүгү айтылды
Кыргызстандын калкынын саны 7 миллион 254 миң адамды түзөт
Токмокто эл жана турак жай фондун сынамык каттоо жүргүзүлөт
Кыргызстанда күнүнө 460 ымыркай жарык дүйнөгө келип, 109 киши каза болот
Депутат өлкө калкынын санын 10 миллионго жеткирүүгө үндөдү
Орусия калкынын саны жарым жылда дээрлик 100 миң кишиге кыскарды
Кыргызстандын калкын каттоого алуу 2020-жылы жүргүзүлөт
Тажикстандын калкынын саны 9 миллионго жетет
Эң көп окулган жаңылыктар
2025-жылы &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган 2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Быйыл Кытайдын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды
19-январь, дүйшөмбү
13:05
Эрулан Кокулов: «Тасмалардагы тамеки, алкогол ичимдикти жарнамалоону токтоткула» Эрулан Кокулов: «Тасмалардагы тамеки, алкогол ичимдикти...
12:35
Кытайдын калкы 2025-жылы 3,3 миллиондон ашык адамга азайды
12:04
Кыргызстанда 5 миңден ашык бош жумуш орундары бар.
11:40
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
11:35
Пайдалуу кеңеш: Суук тийгенде тоок шорпосу жардам береби?