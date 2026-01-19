Кытайдын калкы 2025-жылы 3,3 миллиондон ашык адамга азайды

Кытайдын калкы 2025-жылы дагы азайды. Улуттук статистика бюросунун маалыматы боюнча, өткөн жылы өлкөдө 7,92 миллион адам төрөлүп, 11,31 миллион адам каза болгон. Бул калктын табигый түрдө 3,39 миллионго төмөндөшүн билдирет.
Жылдын аягында республиканын жалпы калкынын саны болжол менен 1,4 миллиардды түзгөн. Болжол менен 716 миллион эркек жана 688 миллион аял бар.
Жаш курагы боюнча бөлүштүрүү: Калктын 60,6 пайызы (болжол менен 851 миллион адам) 16 жаштан 59 жашка чейинки эмгекке жарамдуу куракта. 60 жаштан ашкан адамдардын үлүшү 23 пайызга (болжол менен 323 миллион) жеткен, алардын 15,9 пайызы (болжол менен 223 миллион) 65 жана андан жогорку курактагы жарандар.
Кытайдын калкынын саны төртүнчү жыл катары менен азайып баратат. Адистер бул тенденцияны төрөлүүнүн туруктуу төмөндүгүнө, коомдун картайышына, турак жай жана билим берүү чыгымдарынын өсүшүнө жана жаштар арасындагы социалдык көз караштардын өзгөрүшүнө байланыштырышат.