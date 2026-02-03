17:48
Кыргызча

Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады

2025-жылдын 1-декабрына карата Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 7 миллион 395 миңге жеткен. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматында айтылат.

2025-жылдын январынан ноябрына чейин өлкөнүн калкы 112 800 адамга көбөйгөн. Анын ичинен табигый өсүш негизги кыймылдаткыч күчү болду.

«Кызмат» мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча, бул мезгилде төмөнкүлөр катталган:

  • 127,8 миң төрөлүү;
  • 29,3 миң өлүм.

Эң жогорку табигый өсүш Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында катталган. Эң төмөнкү көрсөткүч Бишкекте катталган. Ал жерде өсүү темпи борбор калаанын демографиялык түзүлүшүнөн улам салттуу түрдө төмөн болгон.
