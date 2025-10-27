2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн

Бишкектин калкынын саны алдыдагы 25 жылда эки миллионго жетет. Бул сандарды мэрия коомдук талкуу үчүн өзүнүн веб-сайтында жарыялаган 2025-2050-жылдарга карата жаңы Башкы планга киргизилген.
Муниципалдык божомолдорго ылайык, бул калктын табигый жана миграциялык өсүшүнө байланыштуу болмокчу.
«2050-жылга чейин калктын күтүлүп жаткан саны 1 920 000ди түзөт. Бишкектин жумушчу күчү 292 000ге көбөйүп, 1 179 000ге жетет. Жумуш менен камсыз болгон калктын саны 593 000ден 943 000ге чейин көбөйөт. 349 000 жаңы жумуш орундары түзүлүп, жумушсуздук азайып, экономикалык жактан активдүү эмес калк азаят», — деп айтылат документте.
Метрополитен аймагындагы шаарлардын активдүү экономикалык өнүгүшү калктын өсүшүнө өбөлгө түзөт. Метрополитен аймагындагы калктын саны 2,5 миллион адамга жетет деп күтүлүүдө.