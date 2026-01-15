Кыргызстан дипломатиялык мамилелерди түзгөн өлкөлөрдүн санын көбөйттү

Акыркы бир жылда Кыргызстандын дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн географиясы бир топ кеңейди. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев министрликтин 2025-жылга карата ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди.
Анын айтымында, салттуу аймактардагы Кыргызстандын позициялары бекемделип, кызматташуунун жаңы жолдору ачылды.
«Өткөн жылы Эфиопияда Кыргызстандын биринчи элчилиги ачылды жана Египетте дипломатиялык өкүлчүлүк ачуу чечими кабыл алынды. Дагы 13 өлкө менен дипломатиялык мамилелер түзүлдү, жалпы саны 185ке жетти», — деди Жээнбек Кулубаев.
Ал экономикалык дипломатия реалдуу натыйжаларды берип, туризм активдүү өнүгүп жатканын кошумчалады.