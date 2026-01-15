12:04
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Кыргызча

Кыргызстан дипломатиялык мамилелерди түзгөн өлкөлөрдүн санын көбөйттү

Акыркы бир жылда Кыргызстандын дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн географиясы бир топ кеңейди. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев министрликтин 2025-жылга карата ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди.

Анын айтымында, салттуу аймактардагы Кыргызстандын позициялары бекемделип, кызматташуунун жаңы жолдору ачылды.

«Өткөн жылы Эфиопияда Кыргызстандын биринчи элчилиги ачылды жана Египетте дипломатиялык өкүлчүлүк ачуу чечими кабыл алынды. Дагы 13 өлкө менен дипломатиялык мамилелер түзүлдү, жалпы саны 185ке жетти», — деди Жээнбек Кулубаев.

Ал экономикалык дипломатия реалдуу натыйжаларды берип, туризм активдүү өнүгүп жатканын кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357933/
Кароо: 79
Басууга
Теги
ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
Кытайдын ТИМ башчысы Ван И Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга келет
Бүгүн ЮНЕСКОдо Чыңгыз Айтматовго арналган эл аралык конференция өтүп жатат
Садыр Жапаров Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровду кабыл алды
Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга расмий сапар менен келет
ТИМ Жакынкы Чыгыштагы кырдаалга байланыштуу кыргызстандыктарды кайрадан эскертет
АКШда виза эрежелерин бузуу. ТИМ билдирүү таратты
ТИМде «Е дипломат» деген мекеме түзүлүп, анда 40 адам иштейт
ТИМ кыргызстандыктарды кайрадан Иран менен Израилден чыгып кетүүгө чакырды
Кыргызстандыктарды Америкага кирүүгө тыюу салынабы?ТИМ АКШ консулун чакырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
ТИМ: &laquo;АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда&raquo; ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
15-январь, бейшемби
11:32
Бишкектин «Ала-Тоо» аянтында жаңы жылдык башкы балаты жыйнала баштады Бишкектин «Ала-Тоо» аянтында жаңы жылдык башкы балаты ж...
11:23
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн майрамдан кийин спортту дароо баштабаш керек?
11:20
Кыргызстан дипломатиялык мамилелерди түзгөн өлкөлөрдүн санын көбөйттү
11:00
«Ош» базардагы этти дүңүнөн саткан жай Маевкадагы «Алтын-Така» базарга көчүрүлдү
10:36
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт