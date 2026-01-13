16:07
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Кыргызча

Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет

Мамлекеттик салык кызматы 2025-жылдын 31-декабрындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен кийим тигүү жана текстиль өнөр жайындагы субъекттер үчүн киреше салыгынын ченемдери жана камсыздандыруу төгүмдөрү төмөндөтүлгөнүн билдирет.

Тактап айтканда, 2026-жылдын 1-январынан тартып бул ишкерлер бир кызматкер үчүн орточо айлык эмгек акынын 40 пайызынын негизинде эсептелген 12 пайызы өлчөмүндө камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт, бул 2 115,5 сомду түзөт. Ошондой эле орточо айлык эмгек акынын 1 пайызы өлчөмүндө киреше салыгы төлөнөт — 440,7 сом. Бир кызматкер үчүн жалпы төлөмдүн суммасы 2 556,2 сомду түзөт.

Белгилей кетсек, 2026-жылы орточо айлык эмгек акы 44 070 сомду түзөт.

Бул өзгөртүүлөр ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого, салыктык жүктү азайтууга, салыктык башкарууну жакшыртууга, ошондой эле өндүрүштү өнүктүрүү, продукциянын ички жана тышкы рыноктордогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, жумуш менен камсыздоону стимулдаштыруу жана тармактын экспорттук потенциалын жогорулатууга багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357668/
Кароо: 116
Басууга
Теги
Бишкекте жасалма арак чыгарган жер астындагы цех аныкталды
Алмамбет Шыкмаматов: «Салыктык түшүүлөр 389 млрд сом — бул тарыхый максимум»
Салык кызматы акциздик салыктар аркылуу бюджетти 19,5 миллиард сомго көбөйттү
Быйыл Кыргызстанда 275 миллиард сомдон ашык салык топтолду
Алтын зер буюмдарын Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт коюлду
Бишкекте жашыруун клиникалар жана дары-дармектер аныкталды
«Google салыгы»: Кыргыз бюджетине 1,3 миллиард сомдон ашык киреше алып келген
Кыргызстан быйыл 310 миллиард сомдон ашык салык жана төгүмдөрү жыйналды
Салык кызматы ККМ, ЭТТК жана ЭЭФти кимдер колдонушу керектигин тактады
Салык кызматы: Арыздан улам 13 салык кызматкери бошотулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
13-январь, шейшемби
15:16
Ишкерлер, юридикалык ​​жана жеке жактар үчүн салык жеңилдиктери күчүнө кирди Ишкерлер, юридикалык ​​жана жеке жактар үчүн салык жеңи...
14:39
Кийим тигүү жана текстиль өнөр жайы үчүн жаңы жеңилдиктер берилет
14:06
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
13:41
Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктардын саны 46дан 20га чейин кыскартуу сунушталды
13:17
Кыргызстанда Түркияга ишке орноштурган төрт компаниянын иши токтотулду