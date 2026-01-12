Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык майрамдан кийин боорду кантип тазалоо керек?

Жаңы жылдык майрамдардан кийин бооруңузду калыбына келтирүүгө беш кадам жардам берет. Медицина илимдеринин доктору, интегративдик жана картаюуга каршы медицина боюнча адис, профессор Светлана Каневская бул тууралуу Championat.com сайтына жазды.
Эксперт майлуу тамак-аштар жана алкоголдук ичимдиктердин боорго олуттуу жүк келтирип, майлуу боор оорусунун пайда болуу коркунучун жогорулатаарын белгилейт. Боорду толук калыбына келтирүү 400 күнгө чейин созулат, бирок белгилүү бир эрежелер сакталса, эки-үч жуманын ичинде байкаларлык жакшырууларга жетишүүгө болот.
Профессор бир нече негизги кадамдарды белгиледи.
1. Алкоголдук ичимдиктерди жок дегенде бир ай бою толугу менен ичпеңиз, анткени аз өлчөмдөгүсү да регенерацияны токтотот.
2. Жетиштүү суу ичүү — күн бою бирдей бөлүштүрүлгөн 1 кг дене салмагына 30-50 мл.
3. Жер Ортолук деңизинин стилиндеги диетага өтүү: көбүрөөк жашылчалар, төмөн гликемиялык жемиштер, дан өсүмдүктөрү жана майсыз белоктор. Куурулган, ышталган, таттуу жана өтө кайра иштетилген тамак-аштардан алыс болуңуз.
4. Тамак-аш тизмеге белгилүү бир азыктарды кошуңуз: глутатиондун деңгээлин жогорулатуу үчүн чырым гүлдүү жашылчаларды (брокколи, капуста), ошондой эле кызылча, сарымсак, куркума, лимон жана күнүнө бирден үч стаканга чейин таттуусуз көк чай ичиңиз.
5. Уйку графигин сактаңыз (жетиден сегиз саатка чейин) жана салмагыңызды көзөмөлдөңүз, анткени ашыкча тамактануу жана ашыкча салмак майлуу боор оорусуна алып келет.